Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | nozze in arrivo?

Grande Fratello Vip - Ignazio Moser chiede a Cecilia Rodriguez di sposarlo - la risposta di lei : La coppia, nata sotto i riflettori della Casa di Cinecittà, sarebbe pronta al Grande passo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano! Le parole di lui spiazzano : Cecilia Rodriguez e Moser verso il matrimonio. Ignazio: “Sì, ti sposo!” Il sogno nel cassetto di Cecilia Rodriguez è sempre stato quello di convolare a nozze con il suo Ignazio Moser. La sorella di Belen non ha mai fatto mistero di voler indossare il più presto possibile l’abito bianco, ma Ignazio non ha fretta. Un amore davvero travolgente il loro che arriverà presto all’altare dopo due anni di fidanzamento. Come fa ...

Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser : “Sei stato una scelta difficile” : Ignazio Moser: Cecilia Rodriguez ricorda la nascita della loro storia al GF Vip Cecilia Rodriguez ha incontrato l’amore della sua vita, Ignazio Moser, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. All’epoca, la sorella di Belen Rodriguez era impegnata con Francesco Monte, che scelse di lasciare proprio perché profondamente colpita dallo sportivo. Ora, a distanza di due anni e mezzo, la modella argentina ha deciso di ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - quel ‘dettaglio’ che non passa inosservato. E ora il sospetto si fa forte : “Amo questo ragazzo anche se mi vorrà o no sposare… io lo amo da impazzire, come non ho mai amato in vita mia, e lo amerò per sempre anche se lui qualche giorno smetterà di farlo!”, ha dichiarato Cecilia Rodriguez solo pochi giorni fa al mondo intero sui social. “Tranquilla tesoro cambierà idea”, “Chissà forse ti ama così tanto che vuole sentiserlo chiedere tutta la vita!!!”, e “Vai nachooo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - nozze vicine : il nuovo indizio : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser compiono un passo importante Due anni di relazione e un amore destinato a crescere. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrerebbero essere diretti verso il matrimonio. Il profumo dei fiori d’arancio si inizia a sentire per la coppia che in queste settimane ha continuato a sottolineare che per le nozze c’è ancora tempo, ma non ha escluso in futuro di arrivare all’altare. L’ultimo gossip ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - lei confessa : “Prima era tutto nero” : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: anniversario bollente in Marocco prima di Ex on the Beach Da coppia del gossip a conduttori: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a sbarcare su MTV per condurre la seconda stagione del reality Ex on the Beach Italia, al posto di Elettra Lamborghini. Entrambi avranno il compito di commentare le vicende e fare la cronaca degli highlights e dei momenti principali del format. Per festeggiare due anni ...

Ignazio Moser via tutto - mostra la ‘parte migliore’. Piovono commenti e Cecilia perde le staffe : La coppia formata da Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e Ignazio Moser ormai non ha più fantasmi né veli per nessuno. I due non smettono di fare parlare di sè, vestendosi e svestendosi senza badare troppo ai riflettori e agli spioni piazzati dietro l’angolo. Ma tante altre volte, sono proprio loro a mostrarsi come “mamma li ha fatti”, innescando un gioco divertente nutrito di gelosie reciproche e piccoli colpi bassi. Sarà ...

Ignazio Moser fa impazzire di gelosia Cecilia per una foto su Instagram : Su “Instagram” Ignazio Moser ha pubblicato una foto scatenando la gelosia della sua fidanzata Cecilia Rodriguez. Moser appare quasi completamente nu…o sulla neve di Cortina D’Ampezzo coperto solo da un asciugamano legato in vita. Lo scatto è stato molto apprezzato dalle sue fan che lo hanno riempito di complimenti per il fisico. Tra i commenti, è apparso anche quello della sua fidanzata Cecilia Rodriguez che ha scritto: “Male, ...

Ignazio Moser desnudo a Cortina : le ire di gelosia di Cecilia Rodriguez : Mareggiata in corso tra Ignazio Moser e la sua "morosa" Cecilia Rodriguez? Nelle ultime ore la coppia d'oro del gossip italiano pare sia in rotta di collisione a causa di un atto commesso dal fidanzato della bella argentina. L'ex gieffino, orgoglioso della sua fisicità scultorea, ha scelto di postare una sua foto alquanto sexy su Instagram. Ma lo scatto sensuale non ha affatto ricevuto il beneplacito della showgirl. Solitamente è lei che ...

Andrea Damante ha una Nuova Fiamma. Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser Approvano! : Archiviata la storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante è stato paparazzato in compagnia della sua Nuova Fiamma. Anche i suoi amici Ignazio Moser e Jeremia Rodriguez approvano la Nuova coppia. Damante inoltre dice la sua sulle varie accuse di tradimento da parte di Giulia De Lellis e sulle indiscrezioni di un suo rapporto con Belen Rodriguez. Andrea Damante è uscito allo scoperto con la sua Nuova ragazza. Il deejay infatti è stato paparazzato ...

Andrea Damante con Viviana : Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser approvano : La nuova fidanzata di Andrea Damante è Viviana: le foto su Chi Nuova fiamma per Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi apprezzato deejay, è stato sorpreso dal settimanale Chi in compagnia di un’aitante biondina, il cui nome sarebbe Viviana. La nuova coppia – come potete vedere nella foto più in basso – […] L'articolo Andrea Damante con Viviana: Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser approvano proviene da ...