Ibrahimovic | “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo Ci vediamo presto in

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Andrò in unachedi, cherinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia… Ciin Italia“. Lo ha confessato Zlatan, uomo copertina della Christmas Issue di GQ Italia in edicola dal 5 dicembre. Un futuro che, nella descrizione dell’attaccante svedese, corrisponde all’identikit del Milan. I rossoneri sono alla disperata ricerca di un attaccante che possa far svoltare la stagione. Anche se nella corsa a conquistare Ibra c’è anche il Napoli, specialmente se dovesse centrare l’obiettivo degli ottavi di Champions League. Il magazine maschile ha ...

