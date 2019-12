Entro fine anno la decisione sulla revoca ad Autostrade Di Maio | Aspi sapeva che

Terremoto al confine tra Israele e Giordania : scossa con epicEntro sulle rive del mar Morto [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito stamattina il Mar Morto, al confine tra Israele e Giordania, ad appena 12km di profondità. La scossa s’è verificata alle 12:39 italiane, le 13:39 locali. L’area medio-orientale ha una sismicità complessa: i terremoti non sono frequenti, ma nella storia si sono verificate scosse distruttive e catastrofiche, su tutti il grande Terremoto del 20 maggio 1202 di magnitudo stimata 7.6, che ...

Le vendite totali di videogiochi si avvicineranno a quota 150 miliardi di dollari Entro la fine del 2019 : All'inizio di quest'anno era stato annunciato che le vendite globali di videogiochi sarebbero ammontate a oltre 150 miliardi di dollari di entrate entro la fine del 2019. Tale cifra è stata recentemente modificata.L'annuncio arriva da Newzoo, che a giugno ha condotto un report sulle vendite globali di videogiochi. Inizialmente si pensava che i giochi avrebbero guadagnato $ 152,1 miliardi, il che indica un aumento del 9,6% rispetto alle entrate ...

Gruppo FCA - Elkann : "Entro fine anno il memorandum d'intesa con PSA" : Il memorandum d'intesa per la fusione tra la Fiat Chrysler e il Gruppo PSA è previsto arrivi entro la fine dell'anno come da tabella di marcia più volte delineata nelle ultime settimane dopo l'accordo preliminare raggiunto alla fine di ottobre. "Guardando a come stanno lavorando le squadre di FCA e PSA, direi che sono incoraggiato che alla fine dell'anno avremo un accordo vincolante. Da qui a fine anno avremo un memorandum of ...

Lavoro : Di Maio - 'Faremo riforma Centri impiego - Entro fine anno assunzioni e software unico' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "La riforma dei Centri per l'impiego la realizzeremo, però ci scuserete se in 14 mesi non abbiamo ancora riformato una macchina che è stata per anni il bancomat della politica regionale. Ci abbiamo messo 1 miliardo, ma questa cosa dipende dalle Regioni". Così Luigi Di

Lavoro - da Fs a Banca Credem : in arrivo oltre 15mila posti in Italia Entro fine anno : A fianco ai settori tradizionali (turismo, grande distribuzione, moda e lusso) crescono anche per Natale le opportunità per figure legate al mondo digitale e 4.0

Lavoro - da Fs a Banca Credem : in arrivo oltre 15mila assunzioni in Italia Entro fine anno : A fianco ai settori tradizionali (turismo, grande distribuzione, moda e lusso) crescono anche per Natale le opportunità per figure legate al mondo digitale e 4.0

Che fine ha fatto Caldara? Quando è previsto il riEntro del difensore del Milan : Tengono banco, in casa Milan, le condizioni di Mattia Caldara. Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il difensore dopo il terribile infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la passata stagione. L’ex Atalanta non ha mai esordito in campionato con i rossoneri, ma a breve potrebbe finalmente arrivare il suo turno. rientro Caldara, ecco che fine ha fatto il difensore Nonostante si alleni in gruppo da diverse settimane, a ...

Gruppo FCA - Elkann : "Entro fine anno il memorandum d'intesa con PSA" : Il memorandum d'intesa per la fusione tra la Fiat Chrysler e il Gruppo PSA è previsto arrivi entro la fine dell'anno come da tabella di marcia più volte delineata nelle ultime settimane dopo l'accordo preliminare raggiunto alla fine di ottobre. "Guardando a come stanno lavorando le squadre di FCA e PSA, direi che sono incoraggiato che alla fine dell'anno avremo un accordo vincolante. Da qui a fine anno avremo un memorandum of ...

Il boss degli Xbox Game Studios conferma che Entro la fine dell'anno verranno svelati altri giochi non annunciati : I problemi di Microsoft con i contenuti esclusivi significativi sembrano finalmente terminati grazie alla loro ondata di acquisizioni di studi. Questo è stato del tutto evidente all'X019 della scorsa settimana, ma a quanto pare non è finita qui: Microsoft ha in cantiere altri giochi non annunciati che potrebbero benissimo essere rivelati entro la fine dell'anno.Parlando con Windows Central, Matt Booty, boss degli Xbox Game Studios, ha parlato di ...

Maltempo - verso la fine dell'allerta sul cEntro della Liguria. Le previsioni : «Mercoledì non pioverà» : A Genova interventi dei vigili del Fuoco per un albero pericolante nei giardini di Brignole, frana ai Camaldoli

Babylon's Fall : Square Enix condividerà nuove informazioni sul gioco di Platinum Games Entro la fine dell'anno : Novità su Babylon's Fall sono in arrivo entro la fine del 2019.Square Enix condividerà nuove informazioni su Babylon's Fall, il suo titolo annunciato all'E3 2018 sviluppato da Platinum Games, entro la fine dell'anno. Lo ha confermato ad Automaton il produttore dell'azienda Yosuke Saito.Alla domanda dell'intervistatore, se Saito svelerà nuove informazioni sul gioco nel 2019, lo sviluppatore ha semplicemente risposto: "Sì, lo faremo".Leggi altro...

Assunzioni Ferrovie dello Stato : 400 posti Entro fine anno per diplomati e laureati : Nuove possibilità lavorative arrivano dal gruppo di Ferrovie dello Stato, che ha ufficializzato un programma di Assunzioni di ben 400 persone persone per diversi profili entro il 31 dicembre. Trenitalia: le figure ricercate entro il 2019 I reclutamenti da portare a termine entro la fine dell'anno riguarderanno sia il personale di bordo, sia quello di terra. Queste nuove Assunzioni si andranno a sommare ai 1750 lavoratori già assunti dalle ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : maltempo fino a fine Novembre - precipitazioni sopra la media al CEntro-Nord : Il mese di Novembre ha portato con sé intense ondate di maltempo che hanno devastato diverse zone dall’Italia da Nord a Sud: dapprima è toccato al Nord-Ovest, con le alluvioni in Liguria e Piemonte, poi al Sud, spazzato dai forti venti del Ciclone Mediterraneo con conseguenti alluvioni a Matera e il contemporaneo disastro dell’acqua alta a Venezia, ora la neve sta mettendo in ginocchio il Nord-Est. Inoltre, ci apprestiamo a vivere anche un ...

400 nuove assunzioni nelle Ferrovie dello Stato Entro fine anno : Ferrovie dello Stato Italiane annuncia 400 nuove assunzioni in Trenitalia entro fine anno su tutto il territorio nazionale. Riguarderanno personale a bordo dei treni, addetti alla manutenzione e agenti di vendita e assistenza.I nuovi arrivi si aggiungono alle 1750 assunzioni già avvenute dall’inizio del 2019 e porteranno a oltre 2 mila il numero di assunti nell’anno in corso. Il gruppo prevede 15 mila assunzioni dirette in ...