17 enne dorme da un amico ma non si risveglia più Overdose di psicofarmaci

Venezia - dorme da un amico ma non si sveglia più : 17enne muore per overdose di psicofarmaci : Tragedia a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto a casa di un amico dove si era fermato a dormire. Mistero sulle cause, ma secondo gli inquirenti è possibile che sia rimasto vittima di una overdose di psicofarmaci. Si attendono i risultati dell'autopsia.

Colombia - 17enne con sindrome della 'Bella Addormentata' dorme per 48 giorni : Non è certamente il primo caso ma è l’ultimo, in ordine di tempo, quello che questi giorni si è guadagnato l’interesse dei giornali. Si tratta di una giovane Colombiana, Sharik Tovar, che dall'età di due anni soffre di un raro disturbo neurologico, la sindrome di Kleine-Levin. La malattia la costringe a frequenti episodi di addormentamento prolungato, spesso accompagnati da perdita di memoria. Nell'ultimo episodio, Sharik ha dormito ...

Milano. Ventenne si addormenta sui binari del tram : tragedia evitata per miracolo : Un ragazzo di 21 anni ubriaco si addormenta sui binari del tram. E’ successo tra giovedì e venerdì. Il giovane,