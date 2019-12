Unicredit | 8mila esuberi e 4 miliardi di utile L’ira di Landini | “Ritiri tutto o

Unicredit - piano shock 2020-23/ Taglio 8mila dipendenti e 500 filiali Italia-Germania : Unicredit , piano shock 2020-2023: esuberi in Italia, Germania e Austria, 'tagli per 8mila dipendenti e 500 filiali '. Le ultime novità rilanciate da Mustier

Unicredit annuncia il piano che taglia 8mila dipendenti e 500 sportelli : Unicredit ridurrà il personale di circa 8mila unità nell’arco del piano 2020-2023 e chiuderà circa 500 sportelli. Lo ha reso noto la banca in una nota. Il piano strategico di Unicredit prevede di realizzare un utile di 5 miliardi di euro nel 2023, con una crescita aggregata dell’utile per azione di circa il 12% nel periodo 2018-2023. Il piano punta anche a creare 16 miliardi di valore per gli azionisti nell’arco del ...