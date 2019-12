Tutti gli errori arbitrali subiti dal Napoli

ilnapolista

(Di martedì 3 dicembre 2019) Dei guai in casa, del quasi sfascio e del tentativo di non buttare via una stagione si è detto e scritto tutto. I demeriti sono di, nessuno escluso. È bene però ribadire che la stagione azzurra è stata finora segnata da una serie di episodifortemente contrari. Non esiste controprova, ma la svolta in negativo della stagione è stata nel post-Atalanta, con gli azzurri defraudati di una vittoria meritatissima. Dopo quella serata le tensioni nascoste sono esplose, e nessuno ha saputo poi gestire gli eventi che si sono succeduti senza controllo. Purtroppo sempre più tifosi delaffermano che gli episodi non contano quando si gioca male, ma la storia del calcio ci dice l’esatto contrario. E basterebbe ricordare lo svolgimento di alcune partite chiave die Juventus (le stesse per entrambe), per comprendere come le decisionipossano ...

ShooterHatesYou : Comunque la si giri, il fatto che dal 2021 per andare in UK potremmo dover fare richiesta di visto come per gli USA… - marattin : Il Mes favorisce le banche tedesche. E quelle italiane.Francesi, olandesi, finlandesi. E di tutti gli altri paesi a… - Mov5Stelle : Anche questa settimana non si fermano gli attacchi incrociati in TV. Vi siete chiesti perché tutti danno addosso c… -