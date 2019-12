Tiziano Ferro | ' mi fa effetto dire mio marito' ' Proposta di nozze? Ho pianto'

Disco d’oro in una settimana per Tiziano Ferro - con Accetto Miracoli è anche 1° in classifica : Il nuovo album di Tiziano Ferro è piaciuto. Lo testimonia il Disco d'oro ottenuto in una sola settimana e il primo posto nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia. Accetto Miracoli è stato rilasciato il 22 novembre con Virgin Records e ha riportato Tiziano Ferro dai suoi fan attraverso un grande evento promozionale organizzato al Maxxi di Roma con Discoteca Laziale. L'album autografato e la possibilità di scattare una foto con ...

Tiziano Ferro : “La prima delirante storia a trent’anni” : Tiziano Ferro confessa di vivere una seconda adolescenza con il marito Victor Allen Tiziano Ferro ha ragione. L’amore è magico, trasmette emozioni incredibili e dà indubbiamente più di qualche motivo per svegliarsi la mattina felici. Purtroppo, diversamente da altre magie, non può essere evocato. Arriva quando meno te l’aspetti. Il cantante vive un periodo molto […] L'articolo Tiziano Ferro: “La prima delirante storia a trent’anni” ...

Tiziano Ferro : "La prima storia a 30 anni - delirio e casino" : Non è stato semplice maturare i suoi sentimenti, ma oggi sta vivendo una favola d'amore con il marito Victor Allen

Tiziano Ferro : "Sto vivendo una seconda adolescenza" : Intervistato da Repubblica in occasione dell'uscita dell'album Accetto miracoli, già primo in classifica, Tiziano Ferro ha parlato della favola che sta vivendo con Victor Allen, sposato la scorsa estate negli Stati Uniti (con unione civile poi a Sabaudia):"Nella sfera sentimentale sono stato fortunato, c'è chi non ci arriva mai, io sto vivendo una vera e propria seconda adolescenza, la mia prima storia l'ho avuta a 30 anni, delirio, casino, ...

Testo e video In Mezzo A Questo Inverno di Tiziano Ferro - il nuovo singolo sull’assenza ispirato da nonna Margherita : Da oggi è in radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro, In Mezzo A Questo Inverno. La canzone è già presente negli store digitali con il disco Accetto Miracoli e su YouTube c'è anche il videoclip ufficiale. Alla regia del video di In Mezzo A Questo Inverno ci sono Sebastiano Tomada e Tommaso Cardile. La canzone è stata ispirata all'assenza di persone care che, nel caso specifico di Tiziano Ferro, coinvolge sua nonna. In conferenza stampa, ...

Robbie Williams alla finale di X Factor - Tiziano Ferro alla semifinale : tutti gli ospiti : Robbie Williams alla finale di X Factor, Tiziano Ferro sarà invece tra gli ospiti della semifinale del programma. L'annuncio è delle scorse ore. X Factor Italia inizia a schierare gli ospiti italiani ed internazionali delle ultime due puntate del programma attese rispettivamente per il 5 e per il 12 dicembre 2019. La finale di X Factor andrà in scena giovedì 12 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago e in diretta su Sky Uno, la semifinale ...

Il monologo di Tiziano Ferro a Che Tempo Che Fa contro il bullismo : “Le parole hanno un peso ma non lo ricordiamo” : Tiziano Ferro a Che Tempo Che Fa apre la puntata di domenica 24 novembre con un monologo sul bullismo. Avrà fatto riferimento a Fedez, o forse no, in conferenza stampa, nel presentare il nuovo disco Accetto Miracoli e parlare d'odio, l'odio manifestato in ogni forma e ogni luogo. Ha accennato a cantanti che attraverso i testi delle loro canzoni incitano il bullismo, utilizzando termine poco consoni e poco appropriati. Fedez si è sentito ...

Tiziano Ferro - il monologo a «Che tempo che fa» : «Le parole hanno un peso. Ma non lo ricordiamo» : Domenica sera Tiziano Ferro è stato ospite di Che tempo che fa, ma prima di cantare un brano dal suo nuovo album, Accetto Miracoli, si è esibito in un monologo, uno speech che si è praticamente reso necessario in formato servizio pubblico non tanto per mettere a tacere una polemica montata a margine della sua conferenza stampa, quanto per riportare l'attenzione sul reale argomento che stava a cuore al musicista, quello della necessità da parte ...

Tiziano Ferro e Fedez scontro : Mika difende il rapper : Mika difende Fedez dopo lo scontro con Tiziano Ferro Continua a far discutere il recente scontro tra Tiziano Ferro e Fedez. Il primo ha duramente attaccato il rapper per una canzone scritta agli esordi della sua carriera, nella quale prendeva in giro il coming out dell’artista di Latina. Una faida, quella tra Ferro e il […] L'articolo Tiziano Ferro e Fedez scontro: Mika difende il rapper proviene da Gossip e Tv.

Che tempo che fa - Tiziano Ferro e il suo monologo contro il bullismo : “Put**na - nano - fr*cio - mongoloide - pezzente… Le parole hanno un peso” : Tiziano Ferro è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, non solo un modo per promuovere il suo ultimo album “Accetto i miracoli” ma anche l’occasione per lanciare un messaggio contro il bullismo. Nel corso della puntata il cantante di Latina ha recitato un monologo che in poco tempo ha spopolato sui social network. Un minuto e mezzo, inquadratura fissa e parole chiare rivolte al pubblico a casa: “Le parole hanno ...

Tiziano Ferro a 'Che tempo che fa' - la denuncia il bullismo : “Le parole hanno un peso” : L'artista, presentando il nuovo disco Accetto Miracoli durante il talk show di Rai 2, ha espresso la sua indignazione contro il bullismo.

Che tempo che fa - il monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo (VIDEO) : Era atteso e Tiziano Ferro è tornato ospite di una trasmissione televisiva, in questo caso Che tempo che fa. L'artista è arrivato sì per promuovere il suo nuovo lavoro discografico (fresco d'uscita) ma anche, se vogliamo, per qualcosa di più che una semplice promozione: un monologo contro il bullismo che l'artista ha recitato nella puntata di questa sera, domenica 24 novembre 2019.Un'inquadratura fissa sul cantante che lancia un messaggio ...