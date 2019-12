Persona 5 Royal ha una data di uscita occidentale?

eurogamer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Atlus starebbe per fare un annuncio riguardo il lancio dinei territori occidentali, ma sembra che una nuova fuga di notizie possa aver anticipato questo annuncio.Come visto sul PlayStation Store in Indonesia e Taiwan, ladidiin inglese/cinese è apparsa sulla pagina di ciascun negozio. Ladisarebbe in programma per il 20 febbraio 2020. Considerando che questa è la versione inglese del gioco che verrebbe pubblicata in tutti i territori occidentali, è lecito ritenere che questasi applicherà probabilmente anche ad altre regioni come il Nord America e l'Europa.Probabilmente l'unico potenziale problema con questadiè che il 20 febbraio 2020 cade di giovedì, un giorno della settimana in cui le uscite non si verificano quasi mai. I giorni più comuni della settimana per le uscite spesso sono martedì e venerdì. Leggi ...

