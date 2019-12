Parla dal carcere Valerio Del Grosso | “non volevo uccidere Luca Sacchi”

Guendalina Tavassi - Parla Remo Nicolini - il padre della figlia : «Chiudi quella fogna e vieni a prendere Gaia» : Guendalina Tavassi viene attaccata anche dal suo ex. Dopo le pensanti accuse fatte sui social dalla prima figlia, Gaia Nicolini, avuta da una precedente relazione, la Tavassi viene presa di mira...

Guendalina Tavassi - accuse della figlia Gaia : Parla papà Remo - lo sfogo : Guendalina Tavassi e le accuse della figlia Gaia, parla papà Remo: pesante sfogo AGGIORNAMENTO: Remo ha dichiarato di essere stato denunciato dalla Tavassi (video qui sotto) Stanno facendo molto rumore le accuse che Gaia ha lanciato (e continua a lanciare) alla mamma Guendalina Tavassi. La 15enne, su Instagram, ha detto senza troppi giri di parole […] L'articolo Guendalina Tavassi, accuse della figlia Gaia: parla papà Remo, lo sfogo ...

Immunità Parlamentare - Sansonetti contro Conte : 'Non c'è dal '93 - studi la sera' : Continua a far discutere il duello a distanza che si sta vedendo tra il presidente Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il leghista si è detto pronto a presentare un esposto in Procura affinché si valuti il comportamento del Presidente del Consiglio in relazione alla trattativa sul Mes. Il capo del governo, invece, ha manifestato l'intenzione querelare Salvini per diffamazione, invitandolo a rinunciare all'Immunità da parlamentare che avrebbe. Nel ...

Ana uccisa dall'amante - il padre lo difende : «Le donne vogliono la parità - Parlano e pretendono» : Lo scorso 23 novembre la giovane Ana Maria Di Piazza è stata uccisa, sgozzata a morte dal suo amante Antonio Borgia, di cui era incinta di tre mesi. Ieri si è tenuto il funerale della...

Ue - via libera dal Parlamento Europeo alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen : Mercoledì 27 novembre il Parlamento Europeo ha dato via libera alla nuova Commissione Europea 2019-2024, guidata da Ursula von der Leyen, la prima donna eletta presidente e che ha ricevuto 461 voti favorevoli, 157 contrari e 89 astenuti. Il fronte pro-Europa formati da Popolari, Socialisti e liberali ha votato a favore, i Verdi si sono astenuti, mentre la 'Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica' e la destra estrema hanno votato ...

Cristina Chiabotto - lo scoop a soli 2 mesi dalle nozze. Lei non commenta - ma ci sono le foto. E già ne Parlano tutti : La conduttrice e showgirl italiana Cristina Chiabotto è sempre più bella e per lei nell’ultimo periodo ci sono state notizie molto positive. E chissà se se ne aggiungerà un’altra in futuro. Il 21 settembre scorso è convolata a nozze con il manager Marco Roscio, ma ora ecco che a distanza di poco più di due mesi può giungere la news che tutti attendono. Secondo quanto riferisce il settimanale ‘Diva e Donna’, l’ex modella sarebbe incinta. Anche ...

Omicidio Caruana Galizia - contestati il premier e i ministri maltesi : lancio di uova e monete fuori dal Parlamento : Una folla di centinaia di persone si è riunita davanti al Parlamento di Malta per chiedere le dimissioni del primo ministro Joseph Muscat al grido di “vergogna”, “assassini” e “Daphne aveva ragione”. Le auto dei ministri e di Muscat, che finora ha escluso di volersi dimettere, sono state bersagliate da uova e monetine. Il governo è stato travolto dall’evolversi delle indagini legate all’Omicidio ...

Biasin : Ronaldo Parla con Sarri in allenamento. Un chiarimento? O il mister gli ha detto che parte dalla panchina? : La partita di stasera tra Juventus e Atletico Madrid è fatta di calcio ma anche di pettegolezzi, scrive Fabrizio Biasin su Libero. E quando parla di pettegolezzi si riferisce soprattutto al fatto che stasera torna in campo Ronaldo. Non si è ancora capito che tipo di problemi abbiano fatto finire ai margini il portoghese “una questione di «problemi fisici che forse sono problemi comportamentali ma forse sono solo problemi fisici ma forse ...

Angelo Izzo Parla dal carcere : Ci sono cose che non ho confessato : Aurora Vigne Rinchiuso nel carcere di Velletri, a Roma, il mostro del Circeo, Angelo Izzo accetta di parlare: "Non so dire cosa rifarei o al contrario eviterei. Impossibile tornare indietro" Angelo Izzo ha parecchie cose "di cui farsi perdonare", ma non sa dire cosa rifarebbe e cosa no. Insomma, il mistro del Circeo non rinnega praticamente nulla della sua vita disgraziata. Nemmeno quei deliri di onnipotenza che lo hanno reso ...

Nove anni dal delitto Yara - quando ancora non avevamo sentito Parlare di Ignoto 1 : Era il 26 Novembre 2010 quando Yara Gambirasio faceva il suo ultimo allenamento nella palestra del Centro Sportivo di Brembate di Sotto. Nove anni, tre sentenze e un numero infinito di servizi televisivi e articoli di giornale sono passati dal delitto che ha coniato un nuovo modo di fare indagini. E mentre il sorriso di Yara sbiadisce alle nostre spalle, ci prepariamo al prossimo caso mediatico, intonsi nella nostra avida ricerca di ...

Ricoverato dopo l'ictus - vede il suo cane in ospedale e ricomincia a Parlare : Medici e infermieri hanno predisposto tutto il necessario per portare Phoebe in reparto e organizzare l'incontro con il...

Pete Davidson ha Parlato di Ariana Grande e di cosa ha imparato dalla loro relazione : "Quando il pubblico sa che state insieme, la cosa si ritorce contro di te" The post Pete Davidson ha parlato di Ariana Grande e di cosa ha imparato dalla loro relazione appeared first on News Mtv Italia.

F2 – Dalla riabilitazione all’incidente : Juan Manuel Correa Parla per la prima volta dello schianto di Spa : Juan Manuel Correa a 360 gradi: Dalla paura di non riprendersi completamente all’incidente di Spa Sono passati mesi ormai dallo spaventoso incidente di Formula 2 a Spa, dove ha perso la vita il giovane Anthoine Hubert. Nello schianto è stato coinvolto anche Juan Manuel Correa, che dopo essere stato sottoposto ad operazioni, adesso ha iniziato la sua riabilitazione, muovendo i primi passi. L’ecuadoriano-statunitense ha ...