Luigi Di Maio contro Conte e il Mes “Così non conviene”

Mes - Luigi Di Maio risponde a Giuseppe Conte : "Sapevamo tutto e ora decidiamo come e se passa" : Luigi Di Maio risponde a Giuseppe Conte che ha attaccato i grillini - "tutti i ministri sapevano" - sul Mes. "Il Movimento 5 Stelle continua ad essere ago della bilancia. Decideremo noi come e se dovrà passare questa riforma del Mes, che è una cosa seria e su cui gli italiani debbono essere informat

Giuseppe Conte - la frase in diretta che ha fatto infuriare Luigi Di Maio : "Tutti i ministri sapevano" : Attacca Matteo Salvini e a sorpresa anche Giorgia Meloni. Difende il Mes e i negoziati, soprattutto Giuseppe Conte sottolinea che "tutti i ministri sapevano", tutti erano sempre stati informati, Cinque Stelle compresi. Si è parlato di "confisca dei conti correnti dei risparmiatori", che "tutti i nos

Luigi Di Maio - rivolta M5s sotto i suoi occhi : i ministri grillini che applaudono Conte mentre lui è immobile : Una rivolta grillina sotto gli occhi di Luigi Di Maio e delle telecamere di Montecitorio. Giuseppe Conte ha appena finito il suo intervento alla Camera sul Mes, una dura accusa a Matteo Salvini all'insegna del "tutti i ministri sapevano". Una frase, questa, che fa saltare sulla sedia il capo dei 5 S

Mes - Jacopo Iacoboni e la profezia sul governo : "Luigi Di Maio è in una situazione sfavorevole e ora..." : In studio a Omnibus su La7, si parla del Mes e degli scontri all'interno della maggioranza di governo. Jacopo Iacoboni rivela un retroscena-profezia su Luigi Di Maio che in questo momento "è in una situazione molto sfavorevole di opinione pubblica". Sottolinea il giornalista de La Stampa che "la str

Beppe Grillo dà l'ultimatum a Luigi Di Maio : "Fai i nuovi vertici entro due mesi o cambia tutto" : Beppe Grillo gliel'ha imposto ma Luigi Di Maio ancora non l'ha messo in pratica. E ora il fondatore del Movimento 5 stelle gli ha dato l'ultimatum: Di Maio ha due, massimo tre mesi di tempo per salvarsi e quindi formare la squadra che lo affiancherà e che di fatto ridurrà il suo potere politico. Era

Luigi Di Maio non applaude Conte alla Camera poi non va al Senato : sul Mes cade il governo? : Prima non applaude il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, poi Luigi Di Maio diserta il bis al Senato e si asserraglia alla Farnesina per una riunione con i ministri del Movimento 5 Stelle. Sul Mes rischia di crollare tutto l'impianto della maggioranza, dopo un tesissimo summit domenicale a Palaz

Mes - Luigi Di Maio e il retroscena sullo scontro con Conte e Gualtieri : "Il governo deve farsi da parte" : Da una parte Luigi Di Maio, dall'altra Roberto Gualtieri. In mezzo, il Mes, il premier Giuseppe Conte e la tenuta del governo. Il retroscena del Corriere della Sera dal vertice di domenica sera a Palazzo Chigi sul fondo salva-Stati fa emergere nervi tesi, anzi tesissimi. Di Maio deve tenere insieme

Mes - Claudio Borghi e l'urlo alla Camera rivolto a Luigi Di Maio : "Alzati e vattene" : Una protesta fragorosa, urlata, quella del leghista Claudio Borghi alla Camera, dove Giuseppe Conte si è presentato per riferire sul Mes, il controverso fondo salva-Stati. Il premier nega di averlo firmato, afferma che Matteo Salvini e il governo precedente erano al corrente di tutto. Ma non solo: i

Luigi Di Maio : “Parole di Luciano Benetton surreali” : Luigi Di Maio commenta con decisione le parole dell’imprenditore veneto sulla sua famiglia e Autostrade. Luciano Benetton, con una lettera inviata al quotidiano “La Repubblica” prende le distanze dai manager di Autostrade travolti dalle inchieste sul crollo del ponte Morandi e dalle polemiche sulle concessioni stradali. Sui social, letteralmente in fiamme dopo la presa di […] L'articolo Luigi Di Maio: “Parole di Luciano ...

Luigi Di Maio - capolavoro al contrario sul Mes : com'è riuscito a farsi sfiduciare dai ministri M5s : Il capolavoro al contrario di Luigi Di Maio: farsi sfiduciare dal Movimento 5 Stelle confermando una posizione già espressa nel programma per le politiche del 2018, il Mes. Non è il "no" del capo grillino a inquietare ministri e parlamentari pentastellati, quanto la gestione caotica delle ultime set

Luigi Di Maio smascherato dall'ex grillino Favia : "M5s finito - cos'è oggi. Luigi? Preferisco Salvini" : È stato il primo grillino, poi il primo dissidente M5s. Oggi Giovanni Favia, ex consigliere comunale a Bologna e organizzatore del Vaffa-Day 2007 con Beppe Grillo, è forse il più acerrimo critico dei 5 Stelle. E intervistato dal Tempo ne decreta la morte. Leggi anche: Meloni, bomba cinese sul M5s. C

Luigi Di Maio incontra Milena Gabanelli e le fa una proposta anti Pd : Luigi di Maio ha incontrato a Bologna la giornalista ed ex conduttrice di “Report” Milena Gabanelli. L’incontro tra il capo politico del M5S e la Gabanelli, secondo i ben informati, è stato molto positivo. Alla fine dell’incontro sembra che Luigi Di Maio abbia proposto alla giornalista di candidarsi per il Movimento 5 Stelle come presidente della regione Emilia Romagna. La risposta di Milena Gabanelli è stata immediata. La ...

Luigi Di Maio - colpo di scena. Sorgi : "Contro Conte e Pd ha vinto lui" - come li ha messi nel sacco : E se alla fine avesse vinto Luigi Di Maio? Secondo Marcello Sorgi, autorevolissimo editorialista della Stampa, alla fine la vittoria negoziale del capo grillino sul premier Giuseppe Conte e il Pd è netta. Si va dalle autonomie e si continuerà su concessioni autostradali, abolizione della prescrizion

Mes - GianLuigi Paragone mette Di Maio e grillini spalle al mure : "Vi faccio quattro domande" : Sul Mes basterebbe ricordare quello che diceva Giuseppe Conte il 27 giugno 2018: "Siamo contrari". Oggi però, sottolinea Gianluigi Paragone, senatore M5s ed euro-scettico convinto, "Peppino il Rinoceronte si è trasformato, tornato a casa, in quel campo europeista, del quale il Pd detiene le chiavi i