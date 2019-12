Life is Strange 2 – La Stagione Completa è disponibile da oggi

Ashen - Life Is Strange e altri giochi lasceranno presto Xbox Game Pass : Ogni mese, molti nuovi giochi entrano nel servizio Xbox Game Pass e molti se ne vanno per fare spazio a nuove esperienze. All'X019, Microsoft ha annunciato che i giochi della serie Yakuza e altri titoli importanti come The Witcher 3: Wild Hunt si uniranno presto al servizio. Tuttavia, ora apprendiamo che l'apprezzato Ashen, Life Is Strange, Life Is Strange: Before the Storm e PES 2019 lasceranno presto Xbox Game Pass.Leggi altro...

Life is Strange di Square Enix collaborerà con l'ente benefico Centrepoint per aumentare la consapevolezza sui senzatetto : Square Enix collaborerà con l'ente benefico Centrepoint per sensibilizzare l'opinione pubblica sui senzatetto adolescenti durante tutto il mese di dicembre (via MCV).Questo è un momento "cruciale" dell'anno per i senzatetto e il publisher ha affermato che supporterà le attuali campagne di Centrepoint attraverso i canali social ufficiali di Life is Strange. "Life is Strange ha fornito ai giocatori uno scorcio di frammenti di vita che potrebbero ...

Life is Strange 2 - la crescita di Daniel e l'importanza delle scelte : Il viaggio dei fratelli Diaz verso una nuova vita in Messico sta per concludersi! In vista dell'incredibile finale di Life is Strange 2 il 3 dicembre e per dare il via ai festeggiamenti di #JourneysEnd, il team ha preparato un'analisi approfondita delle meccaniche innovative che determinano lo sviluppo di Daniel, il fratellino che i giocatori guidano nel corso di Life is Strange 2.Quando Sean e Daniel Diaz devono fuggire dalla loro casa nella ...

Life is Strange 2 : Il viaggio di Daniel sta per volgere al termine : Il viaggio dei fratelli Diaz verso una nuova vita in Messico sta per concludersi! In vista dell’incredibile finale di Life is Strange 2 il 3 dicembre e per dare il via ai festeggiamenti di #JourneysEnd, il team ha preparato un’analisi approfondita delle meccaniche innovative che determinano lo sviluppo di Daniel, il fratellino che i giocatori guidano nel corso di Life is Strange 2. Quando Sean e Daniel Diaz devono fuggire ...

L'episodio 5 di Life Is Strange 2 è quasi pronto : Proprio come i fratelli su cui si concentra la storia, sembra che sia stata in qualche modo una strada difficile per Life is Strange 2. Il gioco non è riuscito a catturare l'attenzione e l'immaginazione come l'originale, e né Square Enix né Dontnod hanno reso noti i dati di vendita. Tuttavia, i fan possono aspettarsi L'episodio 5.Il co-director Michel Koch ha comunicato su Twitter che il quinto episodio del gioco è quasi pronto. L'episodio era ...

Le edizioni fisiche di Life is Strange 2 arrivano in Europa ed America : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che la stagione completa di Life is Strange 2, la premiata avventura narrativa che parla di questioni come il razzismo, l'uguaglianza di genere e altro ancora, uscirà in versione fisica in Europa e in Nord America. Ci saranno un'edizione standard e una Collector's Edition. Entrambe includeranno la stagione completa di Life is Strange 2 e una serie di contenuti esclusivi ideati dal team di Life is Strange alla ...

Life is Strange 2 : L’edizione RETAIL arriva in Europa : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che la stagione completa di Life is Strange 2, la premiata avventura narrativa che parla di questioni come il razzismo, l’uguaglianza di genere e altro ancora, uscirà in versione fisica in Europa e in Nord America. Ci saranno un’edizione standard e una Collector’s Edition. Entrambe includeranno la stagione completa di Life is Strange 2 e una serie di contenuti esclusivi ideati dal ...