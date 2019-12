Google Foto ora è anche un’app di messaggistica | con commenti e mi piace a foto e video

Facebook agevolerà il trasferimento delle nostre foto su Google Foto : Facebook ha annunciato che entro giugno 2020 verrà attivata una nuova funzione che consentirà un agevole trasferimento delle proprie Foto dalla piattaforma social a Google Foto, il servizio gratuito di archiviazione online con spazio illimitato. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la libera (e semplificata) migrazione dei propri archivi. Non caso lo strumento che l’azienda sta implementando è legato al “Data Transfer ...

Facebook ora vi fa trasferire contenuti multimediali su Google Foto : Facebook annuncia la nuova funzione che prevede il trasferimento di tutte le Foto e video su Google Foto L'articolo Facebook ora vi fa trasferire contenuti multimediali su Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Astrofotografia con gli smartphone Google Pixel? Ecco come funziona : Che le fotocamere degli smartphone abbiano fatto passi da gigante lo sappiamo ormai tutti, ma si resta ancora stupiti dinanzi a una fotografia non editata della Via Lattea, catturata in una buia e limpida notte estiva tramite uno smartphone Google Pixel 4 XL. La foto, inserita all’interno di un lungo articolo, serve a illustrare le capacità della nuova funzione Astrofotografia, un’estensione della modalità notturna della Google ...

La registrazione manuale dei volti di Google Foto è in rollout : La modalità manuale di registrazione dei volti su Google Foto ha iniziato il rollout: così tutti possono gestire la propria libreria in modo più efficace L'articolo La registrazione manuale dei volti di Google Foto è in rollout proviene da TuttoAndroid.

Questo bug di Google Foto complica la vita di chi è solito gestire molte immagini per volta : Un nuovo bug di Google Foto impedisce ad alcuni utenti di utilizzare la gesture per la selezione multipla di immagini L'articolo Questo bug di Google Foto complica la vita di chi è solito gestire molte immagini per volta proviene da TuttoAndroid.

Google ci spiega come funziona la magia della modalità astrofotografia dei Pixel 4 : Google ci permette di scoprire come funziona la modalità astrofotografia sui nuovi Pixel 4 e Pixel 4 XL L'articolo Google ci spiega come funziona la magia della modalità astrofotografia dei Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google Foto : come scaricare tutte le foto : Con l’odierna tecnologia di cui disponiamo e con la possibilità di connettersi ad internet in qualsiasi posto, sempre più persone ricorrono al salvataggio online dei propri file. Questo è possibile grazie a numerose applicazioni di leggi di più...

La spedizione dei Fotolibri di Google Foto ritorna gratis per alcuni giorni : Google ha deciso di fare un regalo ai propri utenti desiderosi di custodire nel classico formato cartaceo i propri ricordi: la spedizione dei Fotolibri di Foto sarà gratuita fino al prossimo 2 dicembre. L'articolo La spedizione dei Fotolibri di Google Foto ritorna gratis per alcuni giorni proviene da TuttoAndroid.

Attivazione manuale di Astrofotografia e Light Painting? Possibile sui Pixel con questa mod di Google Fotocamera : L'ultimo aggiornamento del porting di Google Fotocamera, Google Camera PX in versione 4.0, introduce una novità per i creativi L'articolo Attivazione manuale di Astrofotografia e Light Painting? Possibile sui Pixel con questa mod di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Google Foto ora integra Markup - per lasciarvi scarabocchiare sulle immagini : Google Foto può contare finalmente sullo strumento che tutti aspettavano da lungo tempo e cioè sul cosiddetto Markup, un mini tool che permette di scarabocchiare, letteralmente, sulle immagini. L'articolo Google Foto ora integra Markup, per lasciarvi scarabocchiare sulle immagini proviene da TuttoAndroid.

La versione 4.32 di Google Foto presenta un controllo più granulare del tag manuale dei volti e lo switch rapido dell’account : La versione 4.32 di Google Foto incrementa la qualità del tag manuale dei volti e abilita lo switch rapido dell'account L'articolo La versione 4.32 di Google Foto presenta un controllo più granulare del tag manuale dei volti e lo switch rapido dell’account proviene da TuttoAndroid.

L’editor video arriva su Google Foto Web : ora potete creare i vostri filmati : Per gli estimatori di Google Foto è giunto il momento di gioire perché l'editor dei video presente nell'applicazione adesso è disponibile anche nella versione web, dopo mesi e mesi d'attesa. L'articolo L’editor video arriva su Google Foto Web: ora potete creare i vostri filmati proviene da TuttoAndroid.

Ecco funzioni e segreti di Google Fotocamera - il software fotografico più ambito del momento : Google Fotocamera è il software di scatto dei Google Pixel divenuto desiderabile per molti: Ecco come e perché L'articolo Ecco funzioni e segreti di Google Fotocamera, il software fotografico più ambito del momento proviene da TuttoAndroid.

Google Foto sostituisce la scheda “Assistente” con “Per te” e “Gestisci la tua libreria” : Google sta rinominando la scheda "Assistente" di Google Foto in "Per te" e sta spostando alcune funzionalità in un nuovo feed "Gestisci la tua libreria". La modifica al nome della scheda Assistente è dovuta probabilmente alla necessità di evitare la confusione con Google Assistant e include altri suggerimenti che vengono spostati in un nuovo feed "Gestisci la tua libreria". L'articolo Google Foto sostituisce la scheda “Assistente” ...