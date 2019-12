Conte | Sento Di Maio quotidianamente Non ci sono divisioni | solo sensibilità

blogo

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il Premier Giuseppeall'ora del tramonto di oggi è arrivato all'ambasciata italiana di Londra, dove domani avrà luogo il vertice NATO. Si è intrattenuto qualche minuto con i giornalisti per rispondere alle loro domande. Ha prima di tutto detto che, per quanto riguarda le minacce di oggi di Donald Trump verso Italia e Francia di una sorta di rappresaglia con i dazi contro la digital tax, non è preoccupato perché terrà un bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti e avrà modo di parlarne faccia a faccia. Poi ha risposto alle domande sul Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità e ha prima di tutto voluto fare un chiarimento sui suoi rapporti con Luigi Di, infatti, ha detto:"Oggi ho letto i giornali e leggo francamente una ricostruzione che mi ha molto sorpreso, addirittura qualcuno ha sintetizzato che io parlassi a nuora perché intendesse suocero o viceversa, ...

