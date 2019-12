Alla ‘Dire’ incontro su Rojava | donne protagoniste

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – A quasi due mesi dall’inizio dell’offensiva dell’esercito turco, la Dire organizza ‘– Sguardo oltre la guerra’, unper fare il punto con voci ed esponenti di organizzazioni attive nel nord della Siria.saranno le: mercoledi’ 4 dicembre, alle 18, nella sede romana dell’agenzia in Corso d’Italia 38/a, interverranno Haskar Kirmizigul, rappresentante del Movimento dellee del Comitato Jineologi Europa, e Martina Pignatti, dell’ong Un ponte per. Prevista poi una testimonianza video di Jamila Hami, co-presidente della Mezzaluna Rossa curda, con un aggiornamento sulla situazione umanitaria nel nord della Siria. Ad animare il dibattito anche Gianni Del Bufalo, direttore della Federazione degli organismi cristiani per il servizio internazionale volontario (Focsiv) che hargato al ...

