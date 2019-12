Sondaggi elettorali Ipsos | gradimento | Meloni sorpassa Salvini | Lega giù

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 2 dicembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 2 dicembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Tp : nuova Iri - sì dal 52% degli italiani : Sondaggi elettorali Tp: nuova Iri, sì dal 52% degli italiani Rischio idrogeologico, nuova Iri, inchiesta Open e naturalmente intenzioni di voto. Questi i temi affrontati dagli ultimi Sondaggi elettorali di Termometro Politico nella puntata di Coffee Break del 29 novembre. Iniziamo dalle intenzioni di voto. La Lega, rispetto alla precedente rilevazione, perde un punto e cala al 34,6% ma rimane comunque sui valori delle ultime europee. ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - Lega in calo - sprofonda il M5S - salgono Pd e FDI - stabile FI : L’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera di Nando Pagnoncelli dimostra ancora una volta come è in netto calo la fiducia degli italiani nei confronti del governo di giallofuscia. La situazione ingarbugliata dell’Ilva. L’allagamento record a Venezia riconducibile alle opere mai terminate del Mose. La crisi perenne dell’Alitalia, il dissesto idrogeologico e infine il caso Mes danno una dimostrazione di un’Italia sull’orlo del ...

Sondaggi elettorali - tra i leader politici Meloni supera Salvini : è la più amata nel centrodestra : Le ultime settimane sono state infiammate per la politica: dalla discussione sulla legge di bilancio, alle controversie sul Mes, alle elezioni regionali con la nascita del movimento "sardine". Poi ancora i casi dell'ex Ilva e Alitalia, quello del Mose e le indagini sull'ex Fondazione Matteo Renzi. Questi sono tutti fattori che influenzano il clima politico, il consenso dei partiti e dei loro leader. In generale, si possono notare alcuni ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : Bonaccini e Borgonzoni lontani mezzo punto : Mancano ormai meno di due mesi alle elezioni regionali in Emilia Romagna, in programma il prossimo 26 gennaio. Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni si contendono la presidenza di una delle regioni più importanti d'Italia sotto il profilo economico ed industriale. Si tratterà di una tornata elettorale il cui risultato potrebbe persino influire sugli sviluppi della politica nazionale e sul futuro del governo. Nel frattempo continuano a uscire ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - sale ancora la Lega che sfonda il 35% dei consensi - da incubo per Pd e M5S : Una vittoria netta e schiacciante quella che il centrodestra otterrebbe se si votasse in questo periodo. Il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento e non solo se si votasse con la legge attuale la stragrande maggioranza dei collegi uninominali andrebbe al centrodestra. Secondo gli Ultimi sondaggi la Lega volerebbe al 35,3% delle intenzioni di voto. In una sola settimana conquista l’0,8% in più di consensi. ...

Sondaggi elettorali Tecnè : crescono le forze sovraniste - giù Pd e M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: crescono le forze sovraniste, giù Pd e M5S Le forze sovraniste sono in netta crescita. E’ questa l’indicazione che arriva dagli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire nel consueto Monitor del venerdì. A differenza degli altri istituti demoscopici, tra cui il nostro, che questa settimana hanno registrato un calo dei consensi della Lega, Tecnè sonda il Carroccio in crescita ...

Sondaggi elettorali Index : Lega e Pd in calo - bene Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd in calo, bene Fratelli d’Italia La Lega sembra vivere una fase di appannaggio dopo la crescita conseguita negli ultimi due mesi. Ad evidenziarlo sono i Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 28 novembre. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala dello 0,6 rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 32,8%. Prosegue invece la crescita di Fratelli ...

Sondaggi elettorali Index : Lega e Pd in calo - bene Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd in calo, bene Fratelli d’Italia La Lega sembra vivere una fase di appannaggio dopo la crescita conseguita negli ultimi due mesi. Ad evidenziarlo sono i Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 28 novembre. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala dello 0,6 rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 32,8%. Prosegue invece la crescita di Fratelli ...

Sondaggi elettorali Emg - il 17% degli italiani voterebbe un movimento delle sardine : Sondaggi elettorali Emg, il 17% degli italiani voterebbe un movimento delle sardine Nei Sondaggi elettorali di Emg di questa settimana i due partiti in testa, Lega e PD, appaiono in calo, a vantaggio di quelli che seguono. La Lega scende di due decimi al 32,4%, mentre il PD perde il 0,3% andando al 19,7%. Il movimento 5 Stelle invece appare in recupero, in aumento al 16,5%. Questa crescita del 0,4% tuttavia non consente neanche il ritorno ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali elezioni regionali 2020 - si profila un risultato storico sia in Toscana che in Emilia Romagna : L’avanzata del centrodestra non si arresta. I sondaggi danno in testa la coalizione, grazie al grande contributo della Lega, in tutta Italia. Il centrodestra sta conquistando pian piano tutte le regioni anche quelle che storicamente era ad appannaggio del centrosinistra. Secondo gli Ultimi sondaggi, il centrodestra vincerebbe tutte le regioni del sud che si apprestano a votare nel 2020 ma anche in Toscana e in Emilia Romagna. I ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - rumor in parlamento - se dovesse vincere il centrodestra - Nicola Zingaretti pronto a staccare la spina al governo : Sembra che gli Ultimi sondaggi resi noti che danno in netto vantaggio il centrodestra sul centrosinistra in Emilia Romagna abbiano lasciato il segno nei Dem. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari Stefano Bonaccini è sicuro che il 26 gennaio trionferà. Lo sono però meno Nicola Zingaretti e il suo staff. Nicola Zingaretti si è detto molto preoccupato per il voto del 26 gennaio. Perché in Calabria è quasi sicura la ...

Sondaggi elettorali - il movimento delle Sardine ha un bacino potenziale di voti del 17% : Il Sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà su Rai 3 valuta il consenso dei partiti politici. La Lega è saldamente primo partito, seguita dal Partito Democratico. L'Istituto di ricerche ha valutato anche l'intenzione degli italiani di votare il movimento delle Sardine, nel caso in cui si presentino alle elezioni: il 77% non li sosterebbe, ma il 17% esprime un giudizio positivo.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - il 17% degli italiani voterebbe il movimento delle Sardine : Il Sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà su Rai 3 valuta il consenso dei partiti politici. La Lega è saldamente primo partito, seguita dal Partito Democratico. L'Istituto di ricerche ha valutato anche l'intenzione degli italiani di votare il movimento delle Sardine, nel caso in cui si presentino alle elezioni: il 77% non li sosterebbe, ma il 17% esprime un giudizio positivo.Continua a leggere