anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – 63.928,00 euro per bonificare dall’amianto gli edifici pubblici del Comune di. Arriva dalla Regione Campania la notizia del riconoscimento degli oneri necessari alle operazioni di risanamento di ben 12 strutture esistenti sul territorio. A fronte della richiesta emessa dall’ente rappresentato dal Sindaco Giuseppe Lanzara, il Comune è risultato beneficiario della somma insieme ad Acerra (Na), Cellole (Ce), Conza della Campania (Av), Laviano (Sa) ed al Conservatorio Museale di Salerno.Tra i siti da bonificare all’interno del Comune picentino anche diversi Istituti Scolastici: la Scuola Elementare di Via Toscana (per un importo di 14.640,00 euro), la Scuola Materna ed Elementare di Via Piave (per un valore di 1.464,00 euro), la Scuola Materna di Via Palinuro (per un totale di 1.037,00 euro), la Scuola ...

anteprima24 : ** Pontecagnano Faiano, fondi per la rimozione dell’#Amianto ** - salernopost : Attimi di paura oggi pomeriggio lungo il tratto stradale della litoranea di Pontecagnano Faiano per un incidente al… - ErnestoRocco1 : Prima Categoria: #Traversa 'spezzata', rinviata A.#Faiano- Poseidon Licinella #Pontecagnano -