Parte la prima crociera con un team di ufficiali tutto al femminile

LIVE Napoli-Bologna 1-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Llorente porta in vantaggio i Partenopei alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Partita di basso ritmo che viene sbloccata da una fiammata di Insigne che chiama alla risposta del portiere che lascia la palla a disposizione di Llorente che non sbaglia, Bologna che senza una punta di peso fa fatica a tenere il pallone davanti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ fine primo tempo, Napoli-Bologna 1-0. 45′ Contropiede di Lozano che non passa il pallone e va al tiro, ...

CorSport : Mihajlovic ha chiesto più coraggio alla squadra prima della Partenza per Napoli : Sinisa Mihajlovic non sarà presente questo pomeriggio al San Paolo con il suo Bologna, ma, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto le ultime raccomandazioni alla squadra prima della partenza. Quello che pretenderà Sinisa dal Bologna lo ha dichiarato senza mezzi termini anche venerdì, perché la partita la puoi anche perdere ma per niente al mondo devi sbagliare la prestazione. Sul piano dell’atteggiamento e ...

Sci di fondo - Sprint femminile Ruka 2019 : Partenza a razzo per Lucia Scardoni e Greta Laurent - prima e terza nelle qualificazioni! : Clamoroso, e bellissimo per i colori italiani, esito delle qualificazioni per la prima gara Sprint dell’anno a Ruka, in Finlandia, che fa da apertura della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Lucia Scardoni e Greta Laurent, infatti, conquistano il primo e il terzo posto con i tempi, rispettivamente, di 3’03″01 e di 3’05″15 sui 1400 metri finnici, mettendosi alle spalle un notevole gruppo di partecipanti con ...

Anteprima de I Medici 3 a Volterra - come Partecipare all’evento : info date e biglietti : biglietti già a ruba per l'Anteprima de I Medici 3 a Volterra. In occasione del lancio della terza stagione, il comune si prepara a un evento aperto al pubblico per festeggiare l'ultimo capitolo della saga televisiva sulla famiglia fiorentina. Volterra, che ha ospitato le riprese de I Medici 3, aprirà le porte ai fan per una serata irripetibile. Secondo quanto riporta Toscana Media News, l'amministrazione comunale, in collaborazione con ...

Grounded di Obsidian era in sviluppo da prima dell'acquisizione da Parte di Microsoft : Obsidian Entertainment ha rivelato che Grounded, il gioco di sopravvivenza cooperativo annunciato all'Inside Xbox dell'X019, era in sviluppo prima che Microsoft acquisisse il team.Lo studio è noto per i suoi rivoluzionari giochi di ruolo, come Star Wars Knights of the Old Republic 2, Fallout New Vegas e il più recente The Outer Worlds, per questo motivo che molti hanno pensato sia stata Microsoft ad aver spinto lo studio a lavorare su qualcosa ...

Sci alpino - Slalom Levi 2019. Martina Peterlini : “Contenta della prima manche - un punto di Partenza” : Martina Peterlini ha concluso al 26esimo posto lo Slalom di Levi, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra è stata brava a qualificarsi alla seconda manche col pettorale numero 46 e poi ha pensato a giungere al traguardo per conquistare i suoi primi punti in carriera nel massimo circuito itinerante. La 22enne, distaccata di 5.37 dall’inarrivabile statunitense Mikaela Shiffrin, è stata l’unica ...

Instinct - Parte la seconda stagione : anticipazioni prima puntata sabato 23 novembre : sabato 23 novembre, in prima serata su Rai2, comincia la seconda e ultima stagione di Instinct, la serie tv con Alan Cumming di genere giallo che racconta della strana coppia composta da Dylan Reinhart e Lizzie Needham, un ex funzionario CIA ora professore universitario e una poliziotta di New York, costantemente sulle tracce di chi commette omicidi. Instinct 2, prima puntata: anticipazioni trama sabato 23 novembre Resta così Dylan e Lizzie sono ...

MotoGp - Test Valencia – La prima di Alex Marquez : “giornata positiva a Parte la caduta. A Jerez correrò per Repsol Honda” : Alex Marquez ha fatto il suo tanto atteso esordio in MotoGp: il campione di Moto2 si è detto soddisfatto nonostante la caduta Buona la prima per Alex Marquez all’esordio in sella ad una MotoGp. Il pilota spagnolo, fratello dell’attuale campione in carica Marc Marquez, ha disputato una discreta sessione di Testa a Valencia, nonostante una caduta che però non ne ha frenato l’entusiasmo. A Sky Sport Marquez ha dichiarato: ...

Ascolti tv - ‘Pezzi Unici’ Parte bene : Rai Uno si aggiudica il podio della prima serata : Più di 4 milioni e mezzo di telespettatori per l'esordio della serie tv con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello...

Micheletti : “Ancelotti è la delusione di questa prima Parte di campionato” : In Diretta Sportiva, trasmissione in onda su Radio Sportiva, è intervenuto il giornalista televisivo Giorgio Micheletti. Queste, le sue parole riprtate dalla redazione ForzAzzurri.net: “Le delusioni di questo primo terzo di campionato sono come squadra il Milan e come allenatore Ancelotti. Ha peccato nelle cose in cui riesce meglio, non è riuscito a placare le onde, è la gestione che mi ha lasciato perplesso. La situazione mi pare ...

'Prima gli ultimi' - libro di Canzoneri su chi non si è girato dall'altra Parte : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Ogni giorno giornali e Tv ci parlano di intolleranza, ostilità e razzismo nei confronti dei migranti, di chi appartiene ad un’etnia diversa. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia, un’altra storia da raccontare, quella di tanti italiani che non hanno perso il sens

Migranti : 'Prima gli ultimi' - le storie di chi non si è girato dall'altra Parte (2) : (Adnkronos) - E poi il caso di Rumon, ragazzo del Bangladesh che offriva rose agli ospiti dei ristoranti in cambio di qualche moneta e che grazie all’aiuto di un notaio, un professore ed un ottico è diventato medico, ora specializzando in cardiologia. E quello di un ingegnere che ha rimesso a coltiv

Il posto giusto meriterebbe la prima serata di Rai1 (e una sezione a Parte su Raiplay) : Trovo alquanto paradossale che in una Repubblica fondata sul lavoro in televisione questo tema sia completamente assente. Se ne parla solo in situazioni emergenziali, davanti a casi di cassa integrazione o di minacciate chiusure, ma una trasmissione che insegni ai telespettatori a cercare lavoro o a sostenere dei colloqui in un Paese segnato da una disoccupazione giovanile altissima e da profondo disagio sociale per molti anni non era mai ...

LIVE De Minaur-Tiafoe 0-1 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : si Parte con la prima semifinale a Milano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Gioco Tiafoe: servizio a zero. 40-0 Aggressivo l’americano: servizio e diritto. 30-0 Gran diritto di Tiafoe: vincente in diagonale dello statunitense. 15-0 parte con una buona prima l’americano. 0-0 Tutto pronto a Milano! Batte Tiafoe. INIZIO PRIMO SET 19.11 Chi vincerà la prima semifinale delle NextGen ATP Finals 2019? 19.08 Comincia il riscaldamento all’Allianz ...