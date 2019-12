Nissan - Uchida | Nessuna fusione in vista con la Renault

quattroruote

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Laconferma il suo impegno nei confronti dell'Alleanza con lae la Mitsubishi, ma non ha alcuna intenzione di rafforzare i legami azionari con la Régie, magari con un'operazione di. "Legami più stretti con lanon sono un obiettivo di breve termine", ha affermato Makoto, insediatosi ufficialmente ieri quale nuovo amministratore delegato della Casa di Yokohama.Una posizione ormai ferrea. Le dichiarazioni di, rese ai giornalisti durante una conferenza stampa, non fanno altro che replicare quanto sostenuto dal suo predecessore Hiroto Saikawa, fermo nel tenere una posizione di chiusura a ipotesi dicon l'alleato e azionista francese (ladetiene dal 1999 il 43,4% del capitale della).è stato nominato poche settimane fa nuovo amministratore delegato per sostituire un Saikawa costretto alle dimissioni dopo ...

