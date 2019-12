calcioefinanza

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Nessuno mi ha chiamato, non è una”. Gaetanochiude alla possibilità di un suo bis come presidente della Lega Serie A.auspica che la Lega – chiamata oggi a votare il nuovo presidente – “ritrovi una governance normale”: “Possano i venti azionisti trovare delle soluzioni che siano le migliori per il … L'articolo: «La miabis non è

CalcioFinanza : Miccichè: «La mia presidenza bis non è ipotesi attuale» -