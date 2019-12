Gasperini fiducioso per la Champions | “andremo in Ucraina con la speranza di fare

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’Atalanta si gioca molto nell’ultima gara diLeague. Serve battere lo Shakhtar e sperare nel Manchester City. Lo sa bene Gian Piero, ospite ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio 1: “L’ultima gara può essere un miracolo? Sappiamo le difficoltà della gara contro lo Shakhtar Donetsk. Ma abbiamo le nostre chance. Andremo con ladiun’impresa. Abbiamo un solo risultato: la vittoria. Sappiamo che molto dipenderà anche dal risultato del Manchester City, ma sono convinto che se vinciamo passiamo”. “Lacomunque è di un livello notevole ci può aiutare per il campionato. Vero anche che all’inizio non eravamo pronti, anche per l’inizio tardivo del nostro campionato rispetto agli altri campionati. Anche l’Inter ha fatto fatica con lo Slavia nella prima ...

