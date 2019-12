Donazione di sangue | Aou Sassari | «Piccoli gesti per essere vicini ai nostri concittadini»

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Alle nove erano già lì, in fila e ordinati, per donare il, pronti anche così a servire la popolazione in particolare chi ha bisogno continuo di emocomponenti. Uomini e donne della Brigataquesta mattina hanno risposto all’appello del Centro trasfusionale dell’Aou di, dell’Avis comunale e dell’Avis provinciale. Si sono presentati all’autoemoteca, messa a disposizione dall’Avis provinciale, con indosso la mimetica e il foulard bianco e rosso. Si sono registrati e poi, in coppie di due, sono saliti sul mezzo Avis, prima per la visita con il medico e poi per la. A metà mattinata erano già una ventina le sacche raccolte. E la presenza dei militari è stata di stimolo per ulteriori donazioni. Tanti cittadini, infatti, si sono avvicinati e hanno aderito alla giornata e contribuito a incrementare il numero delle sacche di ...

