LIVE Inter-Spal 2-1 Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | i nerazzurri cercano di

LIVE Inter-Spal 2-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : inizia il secondo tempo a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Libera bene Lautaro, presente anche in fase difensiva; la Spal sembra tentare una reazione in questo inizio di ripresa. 47′ Manata di Skriniar su Murgia e punizione che è una sorta di calcio d’angolo corto per i biancazzurri. 46′ inizia la ripresa! 15:50 Ottimo primo tempo dei nerazzurri che hanno sfruttato al meglio le disattenzioni di una Spal che non si è praticamente mai ...

LIVE Inter-Spal 2-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : raddoppio di Lautaro con un imperioso colpo di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Bella sponda di testa di Lautaro per il bell’inserimento di Vecino che da posizione defilata esplode il destro deviato in angolo. 44′ Saranno 2 i minuti di recupero. 42′ Nella Spal esce Strefezza, già non al meglio prima della partita, ed entra Cionek. 41′ LautaroOOOO!!!!! raddoppio nerazzurro!!! Cross al bacio di Candreva su apertura di Lukaku e stacco imperioso di ...

LIVE Inter-Spal 1-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : la sblocca Lautaro con un rasoterra a incrociare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Prova a mantenere il possesso prolungato la squadra di Semplici. 18′ Dopo il vantaggio preme ancora l’Inter alla ricerca del raddoppio. 16′ Lautaro!!!! INTER IN VANTAGGIO!! Perde palla Valdifiori a centrocampo, Brozovic da terra serve Lautaro che porta avanti palla e giunto al limite dell’area esplode il destro rasoterra che si infila alla destra di un incolpevole ...

