Dove vedere Inter-Spal in TV e in streaming : Si gioca oggi pomeriggio allo stadio Meazza di Milano: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 15

LIVE Inter-Spal calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Spal, match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2019-20, i nerazzurri cercheranno di continuare il trend positivo in campionato contro una Spal in cerca di punti salvezza. Dopo il rotondo successo di Torino e la bella vittoria in Champions League, l’Inter di Antonio Conte sfida la Spal di Leonardo Semplici in un match sulla carta ...

La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio è scattata ieri con ben tre anticipi. Tra le squadre impegnate oggi, domenica 1 dicembre, alle ore 15.00, quando si giocheranno tre partite in contemporanea, scenderanno in campo anche Inter e SPAL, che si affronteranno a San Siro.

Inter – La crescita della squadra ed il pericolo Spal - Antonio Conte chiaro : “in campo con la formazione migliore” : Antonio Conte alla vigilia della sfida tra Inter e Spal: le parole del tecnico nerazzurro Dopo le partite infrasettimanali dedicate alle competizioni europee, le squadre italiane di calcio sono pronte a sfidarsi per la 14ª giornata di Serie A. Reduce dalla vittoria contro lo Slavia Praga, l’Inter si prepara ad affrontare, domani, la Spal. Jennifer Lorenzini “La Spal utilizza lo stesso nostro sistema di gioco, hanno idee e un ...

Inter, conte: "Sarei deluso se domani non dovessimo vincere. Dovremo fare grande attenzione anche perchè dopo partite importanti

Inter-Spal - le probabili formazioni : Conte inserisce Gagliardini - Semplici punta su Floccari : Inter-Spal, le probabili formazioni – Dopo l’ottima prestazione in Champions, con la vittoria in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, l’Inter torna a pensare al campionato. La squadra di Conte riceve la Spal di Leonardo Semplici, in cerca di punti salvezza. I nerazzurri, prima della trasferta europea, avevano ottenuto tre punti sul campo del Torino. Il duello con la Juventus continua, un solo punto a separare le due ...

Inter-Spal : in attacco sarà sfida fra Lukaku e Petagna - Conte rimette Brozovic in regia : L'Inter torna a giocare tra le mura amiche in campionato dopo due gare in trasferta visto che, domenica 1° dicembre alle ore 15:00, ospiterà allo stadio Meazza di Milano la Spal, nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Due squadre che arrivano a questa partita in maniera differente e con obiettivi diametralmente opposti. I nerazzurri sono secondi in classifica e cercano punti per continuare a tenere testa alla Juventus ...

Inter-Spal - probabili formazioni : Lautaro e Lukaku titolari - ballottaggio Biraghi-Lazaro : Il 1° dicembre alle ore 15:00 a San Siro si giocherà il match tra Inter e Spal, valido per il 14° turno di Lega Serie A. Sarà il più classico dei testa-coda visto che i nerazzurri militano in seconda posizione con 34 punti ad una sola lunghezza dalla Juventus, mentre la Spal si trova diciannovesima in piena 'zona retrocessione' con soli nove punti ottenuti. Nel 13° turno di campionato la compagine milanese si è imposta con un rotondo 3-0 allo ...

Inter – Conte spera nel supporto dei tifosi : “Barcellona? Saremo in 80mila - ma ora mi preoccupano più Spal e Roma” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri sera in Champions League della sua Inter contro lo Slavia Praga: le parole del tecnico nerazzurro Una splendida Inter ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga. I nerazzurri, trascinati da Lautaro Martinez e Lukaku, hanno portato a casa tre preziosi punti trionfando col punteggio di 1-3. “Sono felice, abbiamo dato un senso all’ultima gara con il Barcellona. Avevamo un’unica ...