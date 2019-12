Formula 1 – Hamilton lancia un messaggio ai giovani avversari | “mi sento un ventenne e

Formula 1 – Ferrari - Binotto fa chiarezza : “oggi strategia sbagliata. Vettel resta. Hamilton nel 2021? Dico…” : Mattia Binotto fa il punto della situazione sulla gara di Abu Dhabi: finale di stagione amaro per la Ferrari, in discussione la strategia utilizzata Un terzo posto con Charles Leclerc che non riesce a superare Verstappen (2° oggi) nella classifica Mondiale e resta ai piedi del podio, solo quinto Sebastian Vettel al termine di una gara complicata da un pit stop lento. Si conclude così la stagione della Ferrari con una gara piuttosto amara ...

Formula 1 – La classifica piloti 2019 : Hamilton domina - Verstappen supera Leclerc : Hamilton fa il vuoto, Bottas e Verstappen completano il podio. Charles Leclerc solo 4°: la classifica dei piloti di F1 della stagione 2019 Lewis Hamilton vince anche l’ultima gara della stagione di Formula 1 rinforzando la sua leadership nella classifica piloti della stagione 2019. Il pilota britannico chiude a quota 413 punti, ben 87 in più del compagno di scuderia Valtteri Bottas, al secondo posto. Completa il podio Max Verstappen ...

Formula 1 – Hamilton orgoglioso - Verstappen contento - Leclerc pensa al 2020 : le parole dei piloti dopo la gara di Abu Dhabi : Lewis Hamilton chiude davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc nell’ultima gara della stagione di Formula 1: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Abu Dhabi Lewis Hamilton vince anche l’ultima gara della stagione di Formula 1 piazzandosi al primo posto in quel di Abu Dhabi. Alle spalle del pilota Mercedes, Max Verstappen vince il testa a testa con Leclerc precedendolo sul podio e nella classifica finale del ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi : Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, l’ultimo del Mondiale 2019. Hamilton, che aveva già vinto il Mondiale nel terzultimo Gran Premio dell’anno, è arrivato davanti all’olandese Max Verstappen e

Formula 1 - Hamilton domina ad Abu Dhabi : 15.55 Monologo di Lewis Hamilton nel Gp di Abu Dhabi.Il campione del mondo parte in pole e porta la sua Mercedes al successo numero 11 della stagione. Alle sue spalle Verstappen con la Red Bull,anche lui in prima fila.Terzo Charles Leclerc su Ferrari, davanti all'altra Mercedes di Bottas e all'altra rossa di Vettel. Hamilton tiene la testa in partenza mentre iniziano le scintille tra Verstappen e Leclerc.Intanto Bottas,partito ultimo, comincia ...

Formula 1 - Hamilton esilarante in conferenza stampa : “i complimenti della Ferrari? I primi in 13 anni” : Il pilota britannico si è lasciato scappare una battuta in conferenza stampa, ammettendo di aver ricevuto per la prima volta i complimenti dalla Ferrari Lewis Hamilton e la Ferrari si stuzzicano, soprattutto dopo le indiscrezioni emerse nella giornata di oggi, che hanno rivelato come ci siano stati ben due incontri nel 2019 tra il pilota britannico e John Elkann. Lapresse Voci che sono seguite ai complimenti rivolti ieri da Binotto allo ...

Formula 1 - Wolff punzecchiato sull’incontro Hamilton-Ferrari : la reazione dell’austriaco è sorprendente : Il team principal della Mercedes ha commentato le voci di due presunti incontri avvenuti tra Lewis Hamilton e la Ferrari La notizia del giorno è quella dell’incontro (anzi due) avvenuto nel corso del 2019 tra Lewis Hamilton e la Ferrari, con il Cavallino pronto a fare carte false per portare Lewis a Maranello nel 2021. Lapresse Voci giunte anche nel paddock di Abu Dhabi fin all’orecchio di Toto Wolff che, al termine delle ...

Formula 1 – Contatto Hamilton-Ferrari - Camilleri svela : “ogni pilota oggi vorrebbe guidare una Rossa” : Camilleri e quel riferimento a Hamilton in Ferrari: le parole dell’ad del team di Maranello Da questa mattina non si fa altro che parlare della voglia della Ferrari di portare a Maranello Lewis Hamilton nel 2021. Uno scenario straordinario che fa sognare i ferraristi. A parlare di questa possibilità è stato anche Louis Camilleri, che ha rilasciato un’intervista al Financial Times: “la parola passione e la parola Ferrari ...

Formula 1 – Lewis Hamilton ci prova con l’italiano ad Abu Dhabi e fa sognare i ferraristi : “devo impararlo” : Lewis Hamilton entusiasta della sua pole position ad Abu Dhabi e non manca un riferimento… all’Italia Nella giornata in cui l’argomento del giorno è il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, il britannico della Mercedes continua ad essere al centro dell’attenzione grazie al suo splendido risultato in pista. Hamilton è infatti l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1, col suo tempo da record ...

Formula 1 – L’ultima pole della stagione è di Lewis Hamilton : la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi : Lewis Hamilton in pole, Bottas partirà dal fondo: la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi E’ Lewis Hamilton l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1: il britannico ha conquistato il primo posto, con record della pista, nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, però, partirà domani dal fondo della griglia, a causa della penalità ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. Nelle qualifiche di sabato, Hamilton ha registrato il

DIRETTA Formula 1/ Gp Abu Dhabi qualifiche live : pole position per Lewis Hamilton! : DIRETTA FORMULA 1 qualifiche e FP3 live Gp Abu Dhabi 2019 Yas Marina: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito mediorientale, oggi sabato 30 novembre,.

Formula 1 – Sticchi Damiani incoraggia la Ferrari : “Hamilton come Schumacher! Che coppia con Leclerc” : La Ferrari sogna Hamilton nel 2021, Angelo Sticchi Damiani favorevole all’operazione: la coppia con Leclerc funzionerebbe La notizia del giorno in Formula 1 è a dir poco clamorosa: Lewis Hamilton potrebbe passare alla Ferrari nel 2021. I tifosi della scuderia di Maranello sognano l’arrivo del campione del mondo britannico che, alla scadenza del suo contratto, all’età di 36 anni, potrebbe lasciare la Mercedes per chiudere ...

Formula 1 – Hamilton euforico per l’ultima pole - Bottas e Verstappen sorridono a metà : le parole dei protagonisti del sabato di Abu Dhabi : Lewis Hamilton soddisfattissimo per l’ultima pole position della stagione, Bottas sorride a metà e Verstappen pronto alla battaglia ad Abu Dhabi L’ultima qualifica della stagione 2019 di Formula 1 premia la Mercedes con un’ultima splendida doppietta: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, stabilendo il nuovo record di pista, 1.34.779, seguito dal suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che dovrà pagare però una ...