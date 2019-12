CorSport | contro il Bologna rientra Callejon Deve tornare a splendere anche per favorire

CorSport : il Napoli chiama a testimoniare Ancelotti e Giuntoli contro i calciatori : Il Corriere dello Sport spiega che la prossima settimana i giocatori dovranno presentare i ricorsi contro le multe e decidere se farsi rappresentare collettivamente da un unico avvocato o individualmente, ciascuno con il proprio legale. Sempre la prossima settimana, i calciatori riceveranno anche gli accrediti degli stipendi. La mensilità di ottobre avrebbe dovuto essere pagata il 10 novembre, come ogni mese, ma è slittata per via ...

CorSport : È ancora presto per dire che l’incontro con De Laurentiis sia stato positivo : È ancora presto per dire con certezza che l’incontro è stato positivo, si sono cercate però le soluzioni per ripartire. Questo il primo del Corriere dello Sport dopo l’incontro di oggi a Castel Volturno tra De Laurentiis e la squadra De Laurentiis ha ringraziato i calciatori per la prova offerta contro il Liverpool, ribadendo come questa debba essere la linea da tenere d’ora in avanti. Tutti presenti e toni pacati per ...

CorSport : il Napoli chiede scusa a modo suo e adesso si presenta più forte all’incontro con De Laurentiis : Sul Corriere dello Sport, Francesco Marolda vede nella prestazione del Napoli ieri ad Anfield un tentativo di chiedere scusa per tutto ciò che è successo. Ora, scrive, la squadra potrà presentarsi più forte all’incontro di venerdì con De Laurentiis. “Quello che non t’aspetti, ma che speri. La risposta attenta ed orgogliosa d’una squadra in difficoltà che su uno dei campi più difficili del mondo rialza la testa e chiede scusa a modo suo: ...

CorSport : De Laurentiis ascolta Giuntoli e Ancelotti e accetta l’incontro con la squadra : Il Corriere dello Sport conferma quanto annunciato ieri da Sky e da Carlo Alvino. Venerdì Aurelio De Laurentiis incontrerà i calciatori del Napoli. Una scelta che probabilmente è stata favorita dall’opera di mediazione di Ancelotti e Giuntoli. Il CorSport infatti scrive che il presidente è tornato lunedì pomeriggio da Los Angeles. “Ha poi dialogato con Giuntoli che, insolitamente non era sull’aereo della squadra e sembra andato a Roma per ...

CorSport : il Napoli pronto a tornare in ritiro fino alla partita contro il Bologna : La partita di stasera contro il Liverpool è di fondamentale importanza per il Napoli. Non solo in termini di classifica del girone e di passaggio del turno. La squadra dovrà dimostrare di fare un passo per uscire dalla crisi delle ultime settimane, quella in cui è piombata dopo l’ammutinamento del 5 novembre. I rivoltosi si sono pentiti della loro scelta. Hanno fatto diversi passi verso De Laurentiis, come hanno raccontato i giornali negli ...

CorSport : Elmas - dopo la reprimenda del club arriva la chance contro il Milan : Se il colpo di testa di Elmas fosse entrato nella porta del Genoa forse oggi staremmo raccontando un’altra storia, scrive Fulvio Padulano sul Corriere dello Sport. Invece sulla linea di porta salvò Radu e al macedone rimase “solo un urlo ricacciato in gola”. Chissà quanto ci avrà rimuginato su in queste due settimane durante le quali è stato impegnato con la Nazionale. Settimane in cui è arrivata anche la reprimenda del Napoli per aver infranto ...

CorSport : Meret contro Donnarumma. Alex è in un periodo di grande forma : La partita di oggi contro il Milan chiude una delle settimane più importanti della carriera di Alex Meret, scrive il Corriere dello Sport. Prima c’è stato l’esordio con la Nazionale, contro l’Armenia, lunedì. Oggi la delicatissima partita contro i rossoneri. Il Napoli non vince da quattro giornate e c’è bisogno di rispondere alla crisi sul campo. Il portiere azzurro sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni personali. Il suo esordio in ...

Il CorSport contro il comunicato del Napoli su Elmas : «Sballato e privo di buon senso» : Il Corriere dello Sporto critica il comunicato con cui ieri sera il Napoli ha annunciato provvedimenti nei confronti di Elmas reo di aver rilasciato dichiarazioni durante il silenzio stampa. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Nelle ore in cui a Napoli insistono le nubi nere di una crisi violenta e dolorosa, un ragazzo, vent’anni, il diamante come lo chiamano laggiù in Macedonia, parla felice ai giornalisti locali, e ...

CorSport : Manolas quasi perfettamente recuperato. Tornerà in campo contro il Milan : Continua il recupero di Kostas Manolas dopo l’infortunio. Il Corriere dello Sport scrive che il difensore greco Tornerà perfettamente guarito per la partita contro il Milan a San Siro. Non è stato convocato nella sua Nazionale e ha potuto così continuare a svolgere il lavoro personalizzato a Castel Volturno. La sosta gli dà ulteriore margine di manovra per continuare la riabilitazione. Tra nove giorni si può pensare che Tornerà in campo ...

CorSport : allenatori alla Uefa contro il Var - serve più uniformità di giudizio sui falli di mano : La fiducia degli allenatori nel Var, soprattutto per quanto riguarda il giudizio sui falli di mano in area comincia a vacillare, anzi forse è proprio tramontata. Questo è quello che è emerso ieri dal forum degli allenatori organizzato a Nyon qualcosa da cambiare c’è e pure in fretta. serve più uniformità nell’utilizzo della tecnologia, è necessario che l’arbitro vada più volte al video a rivedere le azioni dubbie per non ...

CorSport : le regole contro il razzismo? Esistono già - dal 2003 - basta applicarle : Le regole contro razzismo e violenza negli stadi? Esistono già. Dal 2003. Non ne servono altre, vanno solo applicate quelle, scrive il Corriere dello Sport. Ad esempio il biglietto nominativo. Già esiste, scritto e normato. Come la corrispondenza tra quel biglietto ed il posto occupato allo stadio. Anche le telecamere, due, per la precisione, una per una panoramica di insieme e l’altra per lo zoom, sono già previste, insieme ai microfoni ...

CorSport : ammutinamento Napoli - previsto oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

Sul CorSport il gol di testa di Policano che nel marzo 1993 decise la gara contro l’Atalanta : Il Corriere dello Sport ricorda la delicata stagione del Napoli 1992-93, quando un gol di Policano contro l’Atalanta fu decisivo per salvare il Napoli dalla retrocessione. Fu un anno complicato per il Napoli di Ferlaino. In panchina c’era Ranieri. L’attacco, ormai privo di Maradona dall’anno precedente, fu rinforzato con Fonseca, mentre in mediana e difesa furono presi Thern, Pari e Policano. La squadra aveva un buon potenziale offensivo, ma una ...