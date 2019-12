Autostrade | Luciano Benetton | ‘attacchi ingiusti | anche noi colpiti da scelte manager’

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Nessun componente della famigliaha mai gestito. La famigliaè azionista al 30% di Atlantia che a sua volta controlla la società. Atlantia è una azienda quotata in borsa che ha il 70% di azionisti terzi nazionali e internazionali, tra cui sono presenti importanti fondi sovrani e investitori a lungo termine, che nulla hanno a che vedere con la famiglia. Le notizie di questi giorni su omessi controlli, su sensori guasti non rinnovati o falsi report, ci colpiscono e sorprendono in modo grave, allo stesso modo in cui colpiscono e sorprendono l’opinione pubblica. Ci sentiamo feriti come cittadini, come imprenditori e come azionisti. Come famigliaci riteniamo parte lesa”. Così, uno dei fondatori del gruppo industriale, in una lettera inviata ad alcuni ...

Noovyis : (Autostrade, la lettera di Luciano Benetton (che dà la colpa ai manager)) Playhitmusic - - ponzo_luciano : Lega- Autostrade,che connubio. - ponzo_luciano : RT @carlosibilia: In questo video trovate un po' di numeri su #Autostrade. Ci sono gli utili degli ultimi anni, i soldi per le spese della… -