Trampolino elastico | Mondiali 2019 | definiti i qualificati alle finali | assegnati i pass

Trampolino elastico - Mondiali 2019 : Cannone e gli altri italiani eliminati in qualifica. Hancharou in testa : A Tokyo (Giappone) sono incominciati i Mondiali 2019 di Trampolino elastico, la rassegna iridata ha inaugurato ufficialmente l’Ariake Gymnastics Centre dove tra otto mesi si disputeranno le Olimpiadi 2020 (ricordiamo che questo sport è inserito nel programma a cinque cerchi). Giornata negativa per l’Italia visto che tutti gli azzurri sono stati eliminati nel turno di qualificazione non riuscendo a staccare il pass per le semifinali ...