The Script torneranno in concerto in Italia la prossima estate

The Script a Milano e Pistoia nel 2020 - il ritorno in Italia con l’album Sunsets & Full Moons : The Script a Milano e Pistoia nel 2020 per gli unici due concerti in Italia. Le date dei concerti sono state annunciate oggi da Live Nation. I The Script torneranno in concerto nel nostro Paese nell'estate 2020 per due appuntamenti in programma al Pistoia Blues e al Milano Summer Festival. Il gruppo si esibirà il 9 luglio 2020 al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo ed il giorno successivo, il 10 luglio, al Milano Summer Festival presso ...