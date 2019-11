Tfa Sostegno 2020 | Miur avvia procedura | requisiti di accesso | prove | struttura corso

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 29 novembre 2019) Al via le procedure per far partire il Tfa: ilcon la Nota del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca ha domandato alle Università il quantitativo di posti a disposizione per il 5° ciclo di specializzazione. Entro il 6 Dicembre le Università dovranno formalizzare l’offerta didattica per ogni ordine e grado. A seguire verrà pubblicato il decreto di attuazione che consentirà a 14.000 nuovi docenti e 7.000 idonei del precedentedi conseguire la specializzazione sule partecipare di conseguenza ai Concorsi Scuola per i relativi posti. Approfondiamo tutti i dettagli sul per. Chi accede al nuovo TfaTfadi ammissione Il DM 30 Settembre 2011, integrato dal DM 8 Febbraio 2019 n.92, stabilisce idi, i programmi e le modalità di attivazione dei corsi di specializzazione presso le ...

PortalEducatori : #educatori (Concorso Docenti Secondaria Straordinario e TFA Sostegno? Corsi on-line CFIScuola!) -… - AvvocatoLeone : ??????? TFA sul sostegno - diffida al MIUR ?????? Non è più titolo di accesso la laurea associata ai 3 anni di servizio… - PortalEducatori : #educatori (TFA sostegno V ciclo 2020, tutti i titoli di accesso per la scuola secondaria) - -