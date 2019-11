Sacchi Gip | nessun dubbio su rapina e omicidio

Luca Sacchi - uno dei due fermati al gip : “Ero lì solo per rubare - non sapevo che Del Grosso avesse la pistola” : Non hanno aperto bocca davanti al gip di Roma, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i 21enni accusati dell’omicidio di Luca Sacchi , il 24enne freddato con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre si trovava con la sua fidanzata Anastasia davanti a un pub nel quartiere Appio, a Roma. I due, entrambi di San Basilio, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli si sono ...

