Milena Gabanelli | Di Maio mi ha chiesto di tornare in Rai

(Di venerdì 29 novembre 2019) "Dimi haun incontro per conoscere la mia disponibilità ad un eventuale ritorno in Rai". Con queste parole, contattata dall'Adnkronos, smentisce che sul tavolo ci sia una trattativa per candidarla alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. La giornalista, infatti, aggiunge: "Non mi ha proposto di candidarmi ad alcunché, né io sarei interessata". La rivelazione dell'ex conduttrice di Report accende la polemica politica sul tema delle interferenze della politica sul servizio pubblico. Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, su Facebook scrive:: "Dimi hadiin Rai" pubblicato su TVBlog.it 29 novembre 2019 18:22.

