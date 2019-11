Londra | London Bridge | polizia spara a uomo armato Aveva aggredito i passanti con un

Londra - spari sul London Bridge : colpito un uomo - era armato di coltello. 5 feriti - panico tra la folla : Paura nel cuore di Londra, a London Bridge, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Scotland Yard ha annunciato di aver «fermato» un uomo armato con un coltello, si legge...

Londra - diverse persone accoltellate vicino a London Bridge. Fermato un uomo : Scotland Yard ha annunciato di aver «Fermato» un uomo armato di coltelli che aveva attaccato e ferito diverse persone nelle vicinanze del London Bridge. Al momento non sono chiare le motivazioni dell’atto

Londra - il momento in cui la polizia spara a un uomo armato sul London Bridge : la colluttazione : La polizia inglese ha sparato a un uomo armato di coltello sul London Bridge. Nel video, il momento in cui è in corso una colluttazione tra il presunto aggressore, un uomo in borghese e gli agenti, che fanno fuoco. L'articolo Londra, il momento in cui la polizia spara a un uomo armato sul London Bridge: la colluttazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Londra - caos sul London Bridge : coltellate e un morto - il tir di traverso : Emergenza nel cuore di Londra, dove la polizia è intervenuta sul London Bridge. Grande caos e agitazione, ancora poco chiaro quanto accaduto. Secondo media inglesi, un uomo avrebbe assalito qualcuno a coltellate e sarebbe stato poi colpito dalla polizia. L'uomo sarebbe stato ucciso. Sul posto almeno

Londra - London Bridge : uomo armato ucciso dalla polizia. Aveva aggredito i passanti con un coltello : Allarme al London Bridge di Londra. Uditi spari, panico tra la folla. Un uomo sarebbe stato ucciso dalla polizia. Gli agenti stanno affrontando - da quanto appreso finora - un incidente sul...

Londra - spari sul London Bridge : ucciso un uomo - aveva un coltello. Panico tra la folla : Colpi d'arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Non ancora chiaro il contesto....

Londra - "spari a London Bridge". Sky News : un uomo ucciso dalla polizia : Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Non ancora chiaro il contesto.Un giornalista della testata britannica ha dichiarato di aver visto un gruppo di uomini coinvolto in uno scontro sul ponte. Anche la polizia ha sparato, ha aggiunto. Secondo Sky News un uomo è stato ucciso a colpi d’armada fuoco dalle ...

Londra - London Bridge : uomo armato ucciso dalla polizia : Allarme al London Bridge di Londra. Uditi spari, panico tra la folla. Un uomo sarebbe stato ucciso dalla polizia. Gli agenti stanno affrontando - da quanto appreso finora - un incidente sul...

C’è stata una sparatoria sul London Bridge - a Londra : Poco dopo le 15 di venerdì il London Bridge, uno dei principali ponti di Londra, è stato chiuso dopo una sparatoria. La dinamica dei fatti non è chiara, ma diversi testimoni stanno scrivendo sui social network di aver sentito colpi

Londra - allarme sul London Bridge : uditi spari - panico tra la folla. Ucciso un uomo : Colpi d'arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Non ancora chiaro il contesto....

Londra : spari su London Bridge - un morto : 15.37 Sparatoria sul London Bridge nella capitale britannica. Un uomo che correva con un coltello in mano è stato ucciso con colpi di arma da fuoco, esplosi secondo un giornalista della Bbc sul posto dalla polizia. L'area è stata isolata. Sul posto sono accorse alcune ambulanze. Negli anni scorsi la zona è stata teatro di attacchi terroristici.

Londra - media inglesi : “Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione a London Bridge” : Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Scotland Yard ha confermato di aver a che fare con “un incidente” sul ponte. Alcun immagini mostrano un camion bianco su entrambe le carreggiate della strada e diverse volanti della polizia. L'articolo Londra, media inglesi: “Colpi d’arma da fuoco e polizia in ...

Paura a Londra : “Colpi di pistola sul London Bridge”. Panico tra la folla e traffico in tilt : Panico a Londra, dove sono stati avvertiti colpi di pistola nella zona del London Bridge. Decine di presenti, presi dal Panico, si sono dati alla fuga. traffico paralizzato. Scotland Yard ha comunicato che è in atto "una operazione di polizia per far fronte ad un incidente".Continua a leggere

Londra - allarme al London Bridge : uomo ucciso dalla polizia : allarme al London Bridge di Londra. Uditi spari, panico tra la folla. Un uomo sarebbe stato ucciso dalla polizia, La polizia sta affrontando - da quanto appreso finora - un incidente sul ponte....