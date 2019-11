Dritto e Rovescio | record per Del Debbio con Salvini in studio Il leghista commenta

Ascolti TV | Giovedì 28 novembre 2019. Flop Celentano (11.1%-8.3%) - vince il film su Rai1 (14.5%). Dritto e Rovescio 8.1% - X Factor solo il 2.9% : Morgan e Celentano - Adrian Nella serata di ieri, su Rai1 La famiglia von Trapp – Una vita in musica ha conquistato 3.286.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 la quarta puntata di Adrian Live – Questa è la Storia ha raccolto davanti al video 2.695.000 spettatori pari all’11.1% di share, mentre il cartone Adrian è arrivato a 1.263.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 Frozen – Il regno di ghiaccio ha interessato 1.680.000 spettatori (7%). ...

Rete 4 allunga Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio : Paolo Del Debbio - Dritto e Rovescio Mario Giordano e Paolo Del Debbio gongolano. L’informazione di Rete 4 sta vivendo sicuramente uno dei suoi momenti migliori – almeno dal punto di vista degli ascolti – e ciò soprattutto grazie ai due giornalisti, il primo a capo di Fuori dal Coro e l’altro alla guida di Dritto e Rovescio. La Rete diretta da Sebastiano Lombardi ha così deciso di allungare le due trasmissioni. Per ...

Pier Luigi Bersani - voti ai politici a Dritto e Rovescio : "Renzi - non classificabile" - ma scappa una frase... : Pier Luigi Bersani è di manica larga con i politici. Durante Dritto e Rovescio il presidente di Articolo Uno dà un bel 7.5 a Giuseppe Conte nell'ironia di Paolo Del Debbio che gli ricorda: "Conte questo, è sicuro". Ma Bersani spiega meglio: "Proprio a questo premier. Voglio vedere lei mettere mano i

Mario Giordano Show - anche in trasferta. A Dritto e rovescio il giornalista prende la sedia e se ne va (Video) : E’ sempre Mario Giordano Show, anche in trasferta. Il conduttore di Fuori dal coro va ospite a Dritto e rovescio e lo spettacolo è ugualmente garantito.Smorfie, risatine, testa china e mani sui capelli, a cui si aggiunge pure un finto abbandono dello studio con tanto di sedia “in spalla”.prosegui la letturaMario Giordano Show, anche in trasferta. A Dritto e rovescio il giornalista prende la sedia e se ne va (Video) pubblicato su TVBlog.it 22 ...

Dritto e rovescio - sfogo epico di Del Debbio : "Non mi dovete rompere il ca***o" - con chi ce l'ha del Pd : Paolo Del Debbio prende la parola per cinque minuti a Dritto e rovescio contro chi lo attacca a suo parere ingiustamente. "Mi preme rispondere a chi dice che io sdoganerei il fascismo. Io sono figlio di un deportato, mio padre è stato deportato nel campo di Buchenwald, 30 chilometri sotto Berlino.

Dritto e Rovescio - Sardone attacca Vauro : 'Italiani non vi votano più' : Lo studio di Dritto e Rovescio, trasmissione Mediaset condotta da Paolo Del Debbio, è stato teatro di un dibattito piuttosto acceso tra l'europarlamentare leghista Silvia Sardone ed il vignettista Vauro Senesi. I toni sono stati a volte infuocati, pur restando civili. Il tema oggetto della discussione era il fatto che molte delle periferie italiane, storicamente sbilanciate verso sinistra a livello politico, sembrano aver intrapreso una ...

Dritto e Rovescio - Del Debbio sbotta : «Sono figlio di un deportato - sul fascismo non mi dovete rompere il caz*o» : Paolo Del Debbio Paolo Del Debbio fa chiarezza. In apertura della puntata di ieri sera di Dritto e Rovescio, il conduttore si sfoga dopo le polemiche sorte a seguito di un episodio avvenuto nella sua trasmissione la settimana precedente, ovvero la rissa sfiorata tra il vignettista Vauro e l’estremista di destra Brasile. “Io di solito non parlo di fatti personali, ma questa settimana è accaduto l’inverosimile per cui devo dei chiarimenti ...

Vauro e Brasile - pace fatta dopo la lite a Dritto e Rovescio : la stretta di mano in diretta su Instagram : Si è conclusa con scuse reciproche e una stretta di mano a pranzo, in una trattoria di Roma, la discussione tra il vignettista Vauro Senesi e Brasile iniziata in diretta nella trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio e proseguita poi sui social. I due avevano quasi sfiorato la rissa in studio mentre era in corso una discussione sui cori razzisti negli stadi e sulle discriminazioni. Brasile (vero nome Massimiliano Minnocci, romano, della borgata ...

Dritto e rovescio - nella prossima puntata la pace tra Vauro e il 'fascista' Brasile (Anteprima Blogo) : E riconciliazione sia. Vauro Senesi e Massimiliano Minnocci sigleranno la pace nel prossimo appuntamento di Dritto e rovescio. La trasmissione condotta da Paolo Del Debbio mostrerà le immagini del chiarimento tra il vignettista e l’esponente di estrema destra che erano quasi venuti alle mani nella diretta di giovedì scorso.Il ‘Brasile’ – etichettato come ‘fascista’ suoi social dalla stessa trasmissione – era intervenuto nell’ambito del ...

Vauro scrive a ‘Brasile’ - dopo lo scontro a Dritto e Rovescio : “Incontriamoci - potrai spaccarmi la faccia o potremo parlare” : “Ti ho guardato negli occhi e oltre l’odio ho visto solitudine, rancore, disperazione e fragilità, sì proprio fragilità. Sei lo spauracchio dei mostri veri, quelli che ti usano. Allora ti dico vediamoci”. Il vignettista Vauro Senesi cerca il confronto con Brasile dopo lo scontro andato in onda su Rete4 nel corso della trasmissione Diritto e Rovescio, andata in onda giovedì 7 novembre. Lo fa con una lettera aperta su Facebook: ...

Dritto e Rovescio - scontro Vauro-Minocci - Serracchiani : 'Non accettiamo questi toni' : E' una vera e propria presa di posizione quella che la deputata del Partito Democratico, Debora Serracchiani, ha inteso esprimere attraverso un post apparso sul suo profilo Twitter. L'esponente 'dem' ha, infatti, rivelato di aver proposto a tutte le sue colleghe del partito di disertare manifestazioni che consentono minacce nei confronti degli ospiti. A corredo della presa di posizione c'è un video che rivela quello che è il bersaglio principale ...

Dritto e rovescio - Debora Serracchiani : "Non partecipiamo più ai programmi che incitano all'odio" : È il loro modo di essere democratici: sottrarsi al confronto, rifiutare la dialettica politica, evitare di frequentare luoghi non dichiaratamente schierati a loro favore. In nome di questo principio la deputata dem Debora Serracchiani ha lanciato il suo editto via Twitter con cui chiede «alle colleg

Dritto e Rovescio - Vauro scrive al Brasile : "Voglio incontrarti. Se vuoi - spaccami la faccia" : A Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, la brutale rissa tra Er Brasile e Vauro Senesi, il primo un romano dichiaratamente fascista e il secondo il noto vignettista. "Fascista di m***", urlava Vauro. "Puzzi di vino", replicava il Brasile. Del Debbio è stato costretto a separarli. E ora, s