Dl Fisco | per l’Imu e la Tasi ci sarà più tempo per sanare i mancati pagamenti

Cristina Chiabotto racconta la sua verità sui 2 - 5 milioni di debiti con il Fisco : “Mi sono fidata delle persone sbagliate” : “Purtroppo, in totale buona fede, mi sono affidata ai professionisti sbagliati. sono stata mal consigliata sotto il profilo fiscale quando, ancora giovanissima, a 19 anni ho iniziato la mia attività”. Dopo la notizia del suo debito di 2,5 milioni di euro con il Fisco, Cristina Chiabotto ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità su come sono andate le cose. L’ex Miss italia è stata costretta infatti a ricorrere ...

DL Fisco : accordo su 'tampontax' al 5% e sconto sulle sanzioni per Imu-Tasi : Il Decreto Fiscale 2020 prende corpo. Il governo sembra aver raggiunto diverse intese su vari provvedimenti tra cui: la riduzione dell'Iva dal 22% al 5% sugli assorbenti biodegradabili, lo sconto diretto ai pagamenti effettuati in ritardo sulle imposte Imu e Tasi e credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti col Pos. Scende l'Iva su assorbenti biodegradabili Il ministro Gualtieri ha postato su Twitter quanto l'intesa raggiunta sulla ...

Decreto Fisco - 8 per mille all’edilizia scolastica con divieto di deroga per lo Stato. Stretta su ritenute solo per appalti oltre 200mila euro : Cambia l’8 per mille. Un emendamento dei relatori al Decreto fisco, approvato in commissione Finanze alla Camera, prevede che i contribuenti possano scegliere di destinare la quota del gettito Irpef di competenza statale a ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole. E lo Stato non potrà derogare utilizzando quelle somme per altri fini come la riduzione del deficit. Mentre si attendono le modifiche sulle nuove ...

Dl Fisco - cambia l’8 per mille : la priorità è il miglioramento degli edifici scolastici : Un emendamento al dl Fisco modifica l'8 per mille: i contribuenti potranno scegliere la destinazione della quota di competenza statale e finalizzarla alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico delle scuole. La principale novità è che non sarà possibile derogare alle scelte dei cittadini spostando le risorse verso altre finalità.Continua a leggere

Dl Fisco : Uil - ‘contrastare interposizione manodopera illecita in settore appalti’ : Roma, (Adnkronos) – “è doveroso contrastare l’interposizione di manodopera illecita nel settore degli appalti, tutelando così l’erario, a causa del mancato versamento delle ritenute fiscali, da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o impiegate nell’esecuzione di opere e servizi. La Uiil chiede al Governo e al Parlamento di non arretrare e di andare avanti con fermezza su questi temi, così da ...

Dl Fisco : scontrino unico ed elettronico per spesa con carta : La Conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che l’esame del provvedimento in Aula alla Camera inizierà martedì 3 dicembre

