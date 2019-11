Come disattivare “Ok Google”

Fonte : chimerarevo

(Di venerdì 29 novembre 2019) Sarà capitato anche a voi almeno una volta che un vostro amico ha richiamato l’assistente Google sul suo smartphone e per sbaglio si è attivato anche sul vostro. Per ovviare a questo problema, abbiamo pensato leggi di più...

auroshakes : qualcuno di voi per caso sa come disattivare sta cosa? non mi vanno più un paio delle app che uso pls - Davide_Zhang : @Tre_It salve, mio padre voleva disattivare l'offerta mobile in abbonamento, il vincolo è già scaduto, come possiamo fare? - introvenise : sapete cosa devo fare. Appena torno a bologna devo disattivare i miei profili qui su twitter e riattivarli dopo la… -