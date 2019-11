Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019)ha scelto i social network per comunicare ai suoi fan e a chi la segue della morte di sua nonna. L'ex concorrente di "Ballando con le Stelle", nelle scorse ore, ha pubblicato un toccante post di addio per salutare la nonna Piera. La donna, di origini argentine, si è spenta nei giorni scorsi manon ha spiegato cosa sia successo.Si tratta di un periodo molto delicato per l'ex Miss sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato. Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, laè stata in prima linea per dire stop alle violenze. Sui suoi profili social si sono moltiplicati i messaggi, video e fotografici, di sostegno alle campagne verso le donne vittime di violenza. Lei in prima persona ha vissuto il dramma della gelosia del suo ex compagno che la aggredì con l'acido sfigurandola per. Un dolore mai ...

F_DUva : Nelle ultime 48 ore più di 2500 @emergenzavvf impegnati in oltre 2000 interventi in tutta #Italia, da Nord a Sud. G… - Italia_Notizie : Lutto per Gessica Notaro: ?'Per me sarai sempre qui' - tweetnewsit : L'ex bianconero giocò negli anni 50 e 60 e fu definito da Gianni Brera 'il nuovo Silvio Piola'. #28novembre -