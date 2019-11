Deutsche Bank cede 50 miliardi di sofferenze a Goldman Sachs

Fondo Salva-Stati - pro e contro. Moscovici : "È decisivo". Tremonti : "Serve solo a salvare Deutsche Bank" : “La riforma del Mes ha meccanismi autocratici per noi devastanti”. Giulio Tremonti entra nel dibattito sulle modifiche al Fondo salva Stati, che stanno accendendo la polemica in questi giorni in Italia. L’ex ministro dell’Economia, sulle colonne de La Verità, punta il dito contro la Germania. È stata dei tedeschi, infatti, l’iniziativa di modificare il Mes. E a Conte, Tremonti manda a dire: ...

Deutsche Bank : banca - sorpresa per entità procedimento Antitrust - ricorreremo al Tar : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Con riferimento al recente procedimento dell’Antitrust nei confronti di Deutsche Bank SpA, la banca esprime grande sorpresa sia per l’entità della somma che per la scarsa attenzione alle molteplici considerazioni difensive e ai comportamenti rimediali posti in essere nei confronti dei consumatori. Per tali ragioni Deutsche Bank SpA, che ha sempre avuto grande attenzione alle tematiche di ...

Antitrust sanziona Deutsche Bank per 4 mln per campagna ‘Fai +1%’ : Milano, 14 nov. (Adnkronos) – Antitrust ha multato per pratiche scorrette – con una sanzione di 4 milioni di euro – Deutsche Bank per la campagna ‘Fai +1%’ che prometteva un premio dell’1% per coloro che avessero portato i loro investimenti in Deutsche Bank. Lo comunica Altroconsumo che – per bocca di Ivo Tarantino, Responsabile Relazioni Esterne – spiega di essere “molto soddisfatta del ...

Germania - Deutsche Bank e Commerzbank in crisi tra tassi negativi e tagli ai dipendenti. Ma il peso politico di Berlino eviterà il crac : Prosegue l’agonia dei due colossi del credito tedesco. Tra perdite che si accumulano, ristrutturazioni che non decollano, obiettivi mancati e mannaie sui dipendenti, i titoli di Deutsche Bank e CommerzBank continuano la loro discesa. Un titolo CommerzBank – di cui lo Stato tedesco possiede il 15% – acquistato a 26 euro per azione tra il 2008 e il 2009 vale oggi 5 euro, il 7% in meno rispetto a solo due mesi fa. Un titolo di Deutsche ...

Mps - tutti condannati : oltre 7 anni a Mussari e Vigni. Confiscati 88 milioni a Nomura e 64 a Deutsche Bank : Il pm di Milano Giordano Baggio, titolare dell'inchiesta insieme a Stefano Civardi e Mauro Clerici, aveva chiesto per Mussari una condanna a 8 anni di reclusione e una multa di 4 milioni di euro

La chiusura totale dell'Ilva sarebbe "molto positiva" per il mercato europeo e ArcelorMittal - dice la Deutsche Bank : Nel caso in cui ArcelorMittal, alla fine, davvero, non desse seguito all'acquisto dello stabilimento ex-Ilva a Taranto, il mercato dell'acciaio europeo ne beneficerebbe enormemente. L'abbattimento della capacità produttiva complessiva sarebbe del 5-6 per cento, una metaforica boccata d'ossigeno, in

Mps - condannati gli ex vertici Mussari - Vigni e Baldassarri con Deutsche Bank e Nomura per le operazioni legate ad acquisto Antonveneta : Il Tribunale di Milano ha condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere l’ex presidente Giuseppe Mussari, a 7 anni e 3 mesi l’ex direttore generale Antonio Vigni e a 4 anni e 8 mesi l’ex responsabile area finanza Gian Luca Baldassarri, ex vertici di Monte dei Paschi di Siena tra gli imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all’acquisizione di ...

Deutsche Bank : la ristrutturazione pesa sul terzo trimestre in perdita netta per 832 milioni : Gli alti costi della ristrutturazione avviata in luglio, la più impegnativa degli ultimi 20 anni, tingono di rosso anche il terzo trimestre con una perdita netta pari a 832 milioni:?pesa la riorganizzazione, il calo dei ricavi nel fixed income sui tassi e l’uscita dal trading sull’equity

Deutsche Bank - rosso di 859 milioni nel terzo trimestre : Perdite in crescita a 3,87 miliardi di euro contro i 692 milioni di utili del 2018 e ricav in calo del 15% a 5,26 miliardi. La banca è nel vivo di un pesante piano di ristrutturazione

Hsbc - Deutsche Bank e le altre : in Europa 50mila bancari a rischio : A fine mese l'istituto basato tra Londra e Hong Kong svelerà un piano shock. Tra i gruppi alle prese con drastiche riduzioni anche Deutsche e SocGen