Recalcati collega il sovranismo a un ‘inconscio fascista’ Per me invece è la base del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ritengo Massimouno degli intellettuali più lucidi e originali del nostro tempo. Non esagererei se dicessi che, per molti versi, lo considero un maestro: il cui merito sta, sul piano teorico, nell’aver portato l’attenzione sulla “evaporazione del padre” come cifra della nostra epoca attraversata dalla perdita dei legami e delle figure della Legge. Si è in questi giorni scaricata un’ondata di odio contro, causata da una cattiva informazione: cattiva informazione che ha attribuito auna frase infelice – “ilè una malattia mentale” – che egli non ha mai pronunziato. E da lì si è scatenato l’odio contro di lui, da parte di masse di “logotomizzati” (privati del logos) che non pensano, ma solo diffamano e urlano. Voglio portare ala mia solidarietà, dovuta alla stima intellettuale e umana che mi lega a lui. Tutto è nato da un’intervista ...

