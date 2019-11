Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il Pocholascia il. A 34 anni appende le scarpette al chiodo. Ieri la sua ultima gara, con l’Hebei, nella quale ha anche segnato un gol. Poi l’annuncio tramite il suo account Facebook: “Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sonoall’interno del campo. Me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto”. I tifosi hanno salutato lui e Javier Mascherano con uno striscione che recita: “Le leggende non muoiono mai, non saranno mai dimenticati” In tre anni e mezzo di permanenza all’Hebeiha segnato 35 gol e 26 assist. Resterà indimenticato il suo bellissimo periodo napoletano. L'articolosidal: “Sonoall’interno del campo” ilNapolista.

ZonNapoli : #CALCIO Si ritira il Pocho: Lavezzi lascia il calcio giocato - VIDEO #Lavezzi #sscnapoli - napolista : Lavezzi si ritira dal calcio: “Sono stato molto felice all’interno del campo” A 34 anni abbandona il mondo del calc… - EnzoUrzo : RT @TolliVincenzo: #Lavezzi si ritira dal calcio giocato Probabilmente il giocatore più amato post fallimento La sua faccia da scugnizzo,… -