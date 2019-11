Gregori | Raggi lancia slogan e fa superwoman

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – “In tutto il mondo la crescita dei paesi e’ direttamente proporzionale allo sviluppo delle Capitali, l’atroce condizione in cui oggi versa Roma rischia di fare affondare l’intera Italia e la Sindaca invece di prendersi le sue responsabilita’ e iniziare a mettere in campo azioni concrete che risolvano i problemi dei cittadini abbondantemente creati dalla sua amministrazione, si mette a fare propaganda contro la Regione Lazio, che le ha teso piu’ volte la mano, ad esempio proprio sul tema rifiuti? Sono 3 anni chee’ Sindaco di Roma e ha solo pensato a come generare e comunicare. Mentre roma e’ ricoperta di rifiuti, in emergenza sanitaria, con i trasporti al collasso e le strade colabrodo, la Sindaca gioca a fare lae addirittura, ora si mette a manifestare. Ma contro chi? Contro la sua incapacita’ ...

