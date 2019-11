Comuni | presidente Anci Veneto | ' premiare i sindaci virtuosi e non penalizzarli'

L’ex presidente del Milan Yonghong Li indagato per false Comuni cazioni : L’ex presidente del Milan , Yonghong Li, è indagato dalla Procura di Milan o per false comunicazioni . Avrebbe nascosto la sua reale situazione finanziaria ai tempi in cui era azionista del club e stava cercando di rilevarlo. Secondo quanto riferisce l’Ansa, ci sarebbe stato un primo contatto tra la i magistrati Milan esi e l’autorità giudiziaria cinese e di Macao. La Cina e la sua regione autonoma hanno inviato ai magistrati una richiesta di ...

Cessione Sampdoria - il presidente Ferrero risponde a CalcioInvest : il Comunicato : “Abbiamo preso atto, tramite media, della decisione di CalcioInvest di ritirarsi, per la seconda volta, dalla trattativa avente ad oggetto l’acquisizione di U.C. Sampdoria S.p.a. Lasciando in disparte ogni questione di carattere legale, non possiamo non ribadire che la valutazione del club è sempre stata quella indicata in più lettere di intenti da tempo sottoscritte dalle Parti, valutazione che non può certo essere ridotta a causa ...