Ciro Immobile cuore biancoceleste | ' Voglio chiudere la carriera alla Lazio'

Lady Immobile : Crisi del settimo anno con Ciro? Va meglio del solito : Ciro Immobile è sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione in Serie A. Il bomber campano della Lazio ha già segnato 13 reti in undici partite di campionato ed è al momento capocannoniere. Con la rete realizzata al Milan, il 29enne di Torre Annunziata ha toccato quota 100 reti complessive con la maglia biancoceleste così distribuite: 80 in Serie A, otto in Coppa Italia, due in Supercoppa Italiana e dieci in Europa ...

Jessica - la moglie di Ciro Immobile - guarda la partita della Lazio e fa il pieno di like : «Mannaggia a te Ciro» : Occhi puntati su Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile, durante la partita Lazio – Atalanta. Mentre il capione biancoceleste segnava due gol su rigore, la consorte guadagnava like su Instagram. La partita è finita 3-3 con il pareggio raggiunto al novantaduesimo proprio da Immobile. Le foto di Jessica in tribuna all’Olimpico hanno conquistato i followers per il suo fisico e le forme da urlo, nonostante una recente gravidanza. Il ...

Pari e spettacolo fra Lazio e Atalanta : Ciro Immobile guida la rimonta dallo 0-3 e rovina lo show della Dea : Pareggio con tre reti per parte fra Lazio e Atalanta: la ‘Dea’ gioca un primo tempo magnifico ma subisce la rimonta dei biancocelesti guidata da Ciro Immobile L’ottava giornata di Serie A si apre con un grande match, ricco di gol e spettacolo. Lazio-Atalanta finisce 3 a 3, con grande rammarico per i nerazzurri, autori di una grande prova nel primo tempo, ma alla quale i biancocelesti hanno risposto con orgoglio nella ...

Belotti - la doppietta e quell’abbraccio con Immobile : “Ciro è un grande amico. Italia diversa dopo la delusione Mondiale” : doppietta al Liechtenstein ed abbraccio con Ciro Immobile, Andrea Belotti in grande fiducia: il ‘Gallo’ parla del rapporto con il compagno e della Nazionale dopo la delusione Mondiale Una doppietta contro il Liechtenstein nella serata in cui l’Italia blinda il primo posto nel girone e ha la sicurezza di essere testa di serie ad Euro 2020: Andrea Belotti si prendere la copertina di Liechtenstein-Italia. Il ...

Calcio - Ciro Immobile su Italia-Grecia : “Devo ringraziare Mancini per aver creduto in me. Dobbiamo continuare a vincere” : Ciro Immobile e la Nazionale di Calcio: un rapporto da sempre un po’ problematico dal punto di vista realizzativo. L’attuale capocannoniere della Serie A ha fatto spesso fatica a esprimere le sue qualità in azzurro e l’interruzione del “digiuno” (in termini di gol siglati) durato due anni, grazie alla marcatura contro la Finlandia, lo evidenzia. Ecco che le motivazioni per il centravanti della Lazio non mancano. ...