Torna aggiornato Genocidio in Libia di Eric Salerno

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Traffici illegali di petrolio verso l’Europa, traffici di migranti, di organi: laè in mano alle organizzazioni criminali e, secondo le numerose inchieste, anche l’Europa potrebbe essere nelle mani di organizzazioni simili ma con maggiore esperienza. E lavorano assieme. Per queste ragionia parlare dellaaggiornando un “vecchio libro” sul nostro colonialismo. ”Purtroppo il presente richiama il passato e la Storia sembra si stia ripetendo sotto altre forme. Per questo - scrive l’autore nella nuova edizione diinche esce quaranta anni dopo la prima ricerca - ricordare è importante e aiuta, oggi più che mai, a comprendere ragioni e dinamiche di quello che accade tutti i giorni sotto i nostri occhi”.Il volume riparte da quella pagina oscura del passato italiano che vide ...

