Open,Bianchi:entrate-uscite tracciabili

"Piena collaborazione con la magistratura affinché sia fatta chiarezza sull' indagine che mi riguarda. Sin da subito mi sono messo a disposizione fornendo ogni atto mi fosse richiesto. Tutte lee ledella Fondazionesono, perché avvenute con bonifico, carte di credito. E' stato fatto tutto alla luce del sole". Così in una nota l'avvocato Alberto, ex presidente diFirenze, indagato per finanziamento illecito a partiti nell'inchiesta che riguarderebbe pure sostegni alla Leopolda di Renzi(Di martedì 26 novembre 2019)