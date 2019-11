Fuggono all' alt dei carabinieri ma si schiantano al muro con la macchina | poi simulano un

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Sofia Dinolfo Il fatto è successo lo scorso fine settimana in provincia di Catania, unacon a bordo cinque persone è passata dritta all'alt deie nell'inseguimento si è schiantata al, tutti sono scappati, ma il giorno seguente il prorietario ha finto di aver subito un furto per riprendere il mezzoall’alt dei, siale il giorno dopoil furto dell’autovettura venendo denunciati. Siamo a Bronte, in provincia di Catania e il fatto che ha come protagoniste cinque persone del luogo è accaduto nel fine settimana appena trascorso durante un posto di controllo eseguito daidel Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo. Era notte e, come spesso accade nel week end, alcune zone sono ritenute di particolare interesse dalle forze dell’ordine per compiere i controlli che possano garantire maggiore ...

mmolena69 : Cervelli che fuggono all'estero e questi purtroppo restano ?? #Pomeriggio5 - salernonotizie : Maxi rissa davanti al bar, all’arrivo dei poliziotti i litiganti fuggono - SergVessicchio : BATTIPAGLIA,MAXI RISSA NELLA NOTTE MA I LITIGANTI FUGGONO ALL’ARRIVO DELLA POLIZIA -