Auto contro gruppo di operai a Lecce | 4 morti e un ferito grave | i nomi

Siria - esplode Autobomba nel nordest del Paese sotto controllo turco : 17 morti : Un’autobomba è esplosa nel nord-est della Siria, provocando almeno 17 morti e 20 feriti. L’attentato è avvenuto nel villaggio di Tal Half, nei pressi di Ras al Ayn. L’area è occupata dall’esercito turco e dai ribelli Siriani sostenuti dalla Turchia. La zona è passata sotto il loro controllo dopo l’offensiva di ottobre contro le milizie curde delle Syrian Democratic Forces (Sdf), che si sono ritirate da Ras al Ayn in ...

Lecce - un’Auto si schianta contro un camion e travolge operai al lavoro : 4 morti e un ferito : Sono quattro le persone morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime, così come il ferito, sono operai che erano al lavoro lungo la strada. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una Golf Volkswagen stava transitando quando, probabilmente dopo un sorpasso, si è schiantata contro un camion della ...

Bari - incidente sulla Sp231 - scontro frontale tra due Auto - gravi una bambina e una donna : Nelle serata di oggi, causa forse anche l’asfalto bagnato, sulla Sp231, all’altezza di Bitonto si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa. Ad avere la peggio i passeggeri della Lancia Musa, un’intera famiglia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale di Bitonto. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Ricoverati d’urgenza in gravi condizioni una bimba e ...

Scioperi - incrociano le braccia controllori del traffico aereo e personale Autostradale. Alitalia cancella oltre 100 voli : Giornata di Scioperi sia per il trasporto aereo sia per le autostrade. Lunedì 25 novembre dalle 13 alle 17 incrociano le braccia i controllori di volo per un’agitazione proclamata da Ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta e Assivolo Quadri. Alitalia ha cancellato oltre 100 voli: l’elenco è sul sito della compagnia. Nel frattempo è mobilitato anche il personale autostradale. Filt Cgil, Fit ...

Scioperi - incrociano le braccia controllori di volo e personale Autostradale. Alitalia cancella oltre 100 voli : Giornata di Scioperi sia per il trasporto aereo sia per le autostrade. Lunedì 25 novembre dalle 13 alle 17 incrociano le braccia i controllori di volo per un’agitazione proclamata da Ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta e Assivolo Quadri. Alitalia ha cancellato oltre 100 voli: l’elenco è sul sito della compagnia. Nel frattempo è mobilitato anche il personale autostradale. Filt Cgil, Fit ...

Viadotto crollato - il vigilante eroe : sono andato incontro alle Auto urlando : fermatevi : «È franata la terra», dice l'eroe di questo pomeriggio da incubo che ha portato al crollo del tratto del Viadotto dell'autostrada A6, Torino-Savona, all'altezza Madonna...

Incidente Ceciliano - scontro frontale tra Auto : morti marito e moglie - 5 feriti : Incidente nel pomeriggio di ieri a Ceciliano, in provincia di Arezzo: due persone, marito e moglie, Claudia Babbini, 66anni, e Paolo Fatucchi, 70, sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in seguito ad uno scontro frontsale tra auto sulla strada regionale 71, già note per altri casi di cronaca nera. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.Continua a leggere

Viadotto crollato sull'A6 - il vigilante eroe : «Sono andato incontro alle Auto urlando : fermatevi» : «È franata la terra», dice l'eroe di questo pomeriggio da incubo che ha portato al crollo del tratto del Viadotto dell'autostrada A6, Torino-Savona, all'altezza Madonna...

Ma chi controlla i viadotti Autostradali? Fondi per il dissesto - speso solo il 10% : L’agenzia per monitorare i 7.317 ponti e galleria italiani lanciata dall’ex ministro Toninelli è rimasta sulla carta. Il dossier del Cnr e l’inchiesta della procura genovese

Bollo Auto : maggiori controlli per chi evade la tassa tra le novità della manovra : Bollo auto: arrivano delle novità che potrebbero cambiare i controlli sul mancato pagamento della tassa automobilistica. Secondo quando si apprende da Il Sole 24 Ore, le nuove disposizioni relative alla tassa potranno andare in vigore una volta che verrà approvato l’emendamento del governo in tal senso che, secondo il programma, sarà depositato lunedì 25 novembre in commissione Finanze alla Camera. La lotta all'evasione è uno dei punti più ...

Bollo Auto e Manovra 2020 : pronto emendamento per banca dati unica contro inadempienti : Uno degli obiettivi per la Manovra 2020 è individuare strategie finalizzate a limitare l'evasione fiscale. Si stima che il mancato pagamento dei tributi, in Italia, valga circa 119 miliardi di euro. Una cifra che, se recuperata, sarebbe un vero e proprio toccasana per le asfittiche casse dello Stato italiano, da sempre alle prese con difficoltà dettate da un alto debito pubblico. Pur non essendo tra le voci che fa registrare la maggiore perdita ...

Auto contro muro - Luigi Barbato muore a 21 anni. Rientrava da una lunga giornata a lavoro : Si chiamava Luigi Barbato, il ragazzo di 21 anni morto in un tragico incidente verificatosi ieri sera in via Appia a Forchia. Luigi lavorava da due mesi presso lo stabilimento Tecno Tessile Adler S.r.l di Aiuola, in provincia di Benevento, e ieri, assieme ad un collega, stava rientrando a casa dopo una lunga giornata lavorativa. Luigi Barbato era originario di Napoli. Si trovava in Auto con un amico, che guidava, quando la ...

Auto contro due cicliste professioniste : 21.57 Dopo Letizia Paternoster investita da un'Auto, stamani, mentre era sulla sua city bike, un'altra professionista del ciclismo italiano è rimasta vittima di un incidente stradale mentre si stava allenando in sella alla sua bici. E' Vittoria Bussi, 32 anni, detentrice del record mondiale dell'ora su pista. La 20enne Paternoster è stata investita ad Arco (Trento) e si è fratturata un polso, mentre la Pistard azzurra Bussi ha una sospetta ...

Trovato a cedere dosi di marijuana - fugge e finisce contro Auto : arrestato : Roma – Altro pusher di marijuana arrestato a Roma dai Carabinieri al Pigneto nel giro di poche ore. Dopo l’arresto di ieri, in via del Pigneto, un altro cittadino senegalese, di 26 anni, e’ stato sorpreso a spacciare in via Aquila angolo piazza del Pigneto. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, in borghese, lo hanno sorpreso mentre cedeva 1,6 grammi di marijuana ad uno studente universitario ...