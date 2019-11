A26,Pm: rilevato grave stato di degrado

"I nostri consulenti hannoundiche consisteva in una mancanza di cemento che imponeva un controllo sicurezza immediato per pericolo di rovina".Così il procuratore Genova,Cozzi,sulla chiusura della A26 in prossimità dei ponti Fado e Pecetti. "Non ci sostituiamo a nessuno-precisaera un intervento che non poteva essere procastinato".Poi: "Bisognerà capire se quella degli omessi controlli era una filosofia generale oppure se si sia trattato di episodi singoli. Quello che è successo non deve più succedere".(Di martedì 26 novembre 2019)