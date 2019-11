Tutelare le donne non è solo affare di giustizia | è questione di cultura

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Diceva che si era pentito, che lo aveva fatto perché era nervoso, non sarebbe più successo e sarebbe cambiato. Io ci ho creduto, lo ho perdonato. E invece no, nulla è cambiato, le cose sono peggiorate”.Queste sono le frasi più ricorrenti pronunciate nei loro esami in giudizio dallevittime di violenza domestica e di atti persecutori. Frasi che dimostrano come alla base di questo drammatico fenomeno ci sia una sottovalutazione della violenza e dei suoi segnali predittivi da parte delle stesse vittime e del contesto sociale.Proprio l’analisi delle vicende giudiziarie dimostra infatti come - al di là dei lanci giornalistici “raptus omicida”, “perde la testa”, “accecato dalla gelosia”, tesi ad accreditare un’idea giustificazionista e confortante secondo cui la violenza di prossimità ...

