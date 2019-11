Terremoto in tempo reale | due nuove scosse in Campania | la terra trema a Benevento

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Duedisono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in. Le duedisono avvenute nella tarda serata subito dopo la mezzanotte. Gli eventi sismici di magnitudo 2.2 il primo e di 2.9 il secondo, sono avvenuti alle ore 0,24 e 0,42. L’epicentro delle duediè stato localizzato a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre e a un chilometro dalla città di Ceppaloni in provincia di. Gli altri comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: San Leucio del Sannio, Arpaise, Sant’Angelo a Cupolo, San Nicola Manfredi in provincia die Chianche, Petruro Irpino, Torrioni e Altavilla Irpina in provincia di Avellino. Le due, tranne tanta paura per la popolazione dell’area colpita, non hanno provocato danni né a cose né a ...

