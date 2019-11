Terremoto in provincia di Benevento | la scossa più forte di 3 2

Scossa di Terremoto di 3.2 in provincia di Benevento : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata avvertita nella zona di Benevento, con epicentro a Ceppaloni. Secondo i rilevamenti della Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (ingv) è avvenuto a 11 chilometri di profondità. Già nella notte e in mattinata c'erano state altre scosse di magnitudo inferiore. Alle 11,27 la terra ha tremato con epicentro ancora a Ceppaloni, dove nella notte scorsa ...

Terremoto in tempo reale - scossa nel Lazio trema la terra a Sora in provincia di Frosinone : Una scossa di Terremoto è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ai confini del Lazio con l’Abruzzo. L’evento sismico è avvenuto nella notte appena trascorsa e ha interessato le province di Frosinone e dell’Aquila. Il Terremoto, di magnitudo 2.0, è avvenuto alle ore 3,52. L’epicentro della scossa è stato registrato a 6 chilometri da Sora in provincia di Frosinone a una profondità di 13 ...

Tre scosse di Terremoto in provincia di Salerno : Tre scosse di terremoto sono state registrate nella notte scorsa nel mare del golfo di Policastro, a largo tra Sapri, nel Salernitano, e Scalea, nel Cosentino. Il primo terremoto, segnalato dall'Ingv, è stato alle 2.07, quando i sismografi hanno rilevato una magnitudo di 3.7 a una profondità di 7 chilometri. Il secondo, alle 3.25, con una magnitudo di 2.2 e stessa profondità del primo. Il terzo e ultimo alle 4.56 di magnitudo 2.9 ad una ...

Terremoto OGGI M 2.0 ACCUMULI/ Ultime scosse Ingv - trema la provincia di Rieti : TERREMOTO OGGI M 2.0 ACCUMULI, Ultime scosse Ingv: trema il Lazio e precisamente la provincia di Rieti. Il sisma si è verificato alle 13:27

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Crotone [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa Ionica. L’epicentro è stato localizzato a Strongoli, in provincia di Crotone, mentre l’ipocentro solo 10.2 Km di profondità. Il sisma si è verificato alle 15.45. L'articolo Terremoto Calabria: scossa in provincia di Crotone [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova scossa di Terremoto : magnitudo 3.2 in provincia de L’Aquila - vicino ad Amatrice : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 10 e 55 a Capitignano, in provincia de L'Aquila ma molto vicino anche ad Amarice, teatro del sisma del 24 agosto del 2016. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione anche in provincia di Ascoli Piceno, oltre che sull'appennino abruzzese.Continua a leggere

Terremoto alle pendici dell’Etna : scossa avvertita in provincia di Catania [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 3 km nordovest da Milo (Catania) alle 14:26:11 ad una profondità di 7 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). L'articolo Terremoto alle pendici dell’Etna: scossa avvertita in provincia di Catania [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in provincia de L’Aquila - almeno 70 scosse nella notte : “Sciame sismico imprevedibile” : Sono almeno 70 le scosse che si sono registrate dopo il Terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito il territorio al confine tra Lazio e Abruzzo ieri. L'ultima c'è stata questa mattina alle 11.43 di magnitudo 2.6. Alessandro Amato, dirigente di ricerca dell'Ingv: "Sciame sismico imprevedibile. Faglia diversa rispetto a quella di Amatrice, ma stesso meccanismo di movimento. Avvertita lontano perché più profonda".Continua a leggere

Terremoto in provincia de L’Aquila - l’esperto Ingv : “Attenzione a possibili scosse più forti” : Dopo la scossa di Terremoto in provincia de L'Aquila, con epicentro a Balsorano, a nord di Sora tra Lazio e Abruzzo, pochi minuti fa, Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv spiega cosa è successo: "Stessa tettonica che ha generato il sisma dell'Italia Centrale, ma faglia diversa. Magnitudo di 4.4 modesta ma non si esclude la possibilità di scosse più potenti".Continua a leggere

Terremoto di magnitudo 4.4 in provincia dell'Aquila : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 18,35 dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia in provincia dell'Aquila

C’è stato un Terremoto di magnitudo 4.4 in provincia dell’Aquila : Alle 18.35 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 vicino a Balsorano, in provincia dell’Aquila, al confine con il Lazio. Già nella notte tra il 6 e il 7 novembre c’erano state delle scosse nella zona, ma molto leggere. La

Terremoto in tempo reale - scossa in provincia di Messina - trema la terra in Sicilia : Solo pochi minuti fa una nuova scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico ha interessato la provincia di Messina in Sicilia. Il Terremoto è stato localizzato nei pressi di Novara di Sicilia. Il Terremoto, di magnitudo 2.1, è avvenuto alle ore 7,28 di stamattina e ha interessato parecchi comuni della provincia di Messina. L’evento sismico è stato avvertito a Tripi, ...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Friuli - trema la terra in provincia di Pordenone : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. L’evento sismico di magnitudo 3,1, si è verificato alle ore 18,52 di oggi a Cavasso Nuovo in provincia di Pordenone. Il Terremoto è avvenuto a una profondità di 13 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Meduno, Fanna, Frisanco e Sequals tutti ...

Terremoto in provincia di Pordenone - magnitudo di 3.0 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata poco prima delle 19 nel Pordenonese, ed ha causato un forte spavento tra la popolazione. La scossa, preceduta da un forte boato, è stata registrata dall'OGS, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Trieste e dalla Protezione civile Fvg, con epicentro a Cavasso Nuovo. Scossa avvertita in tutta la zona Allerta anche tra i vigili del fuoco, ai cui centralini sono giunti numerose ...